رزقنا نجاح.. روجينا تروج لمسلسلها الرمضانى أحلى أيام.. شاهد

روجت الفنانه روجينا لمسلسلها الرمضاني الجديد أحلى أيام عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشرت روجينا بوستر المسلسل وعلقت عليه "مسلسل#احلى_ايام #رمضان2020 مع النجم معتصم النهار، تاليف طلال ماردينى وإخراج سيف الشيخ نجيب.. باذنك يارب تجعل رزقنا النجاح"



يذكر أن روجينا تشارك ايضا في سباق الدراما الرمضانية بمسلسل البرنس مع الفنان محمد رمضان.

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين أحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

