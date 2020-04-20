AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رزقنا نجاح.. روجينا تروج لمسلسلها الرمضانى أحلى أيام.. شاهد

الإثنين 20/أبريل/2020 - 07:15 م
روجينا
روجينا
Advertisements
مصطفى كرم

روجت الفنانه روجينا لمسلسلها الرمضاني الجديد أحلى أيام عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت روجينا بوستر المسلسل وعلقت عليه "مسلسل#احلى_ايام #رمضان2020 مع النجم معتصم النهار، تاليف طلال ماردينى وإخراج سيف الشيخ نجيب.. باذنك يارب تجعل رزقنا النجاح"

يذكر أن روجينا تشارك ايضا في سباق الدراما الرمضانية بمسلسل البرنس مع  الفنان محمد رمضان.

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين أحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بصورة مع معتصم النهار.. روجينا تروج لـ«أسود فاتح»

روجينا تبهر متابعيها بـ لوك جديد على إنستجرام

بصحبة روجينا ودنيا.. أحمد زاهر فى كواليس البرنس

محمد رمضان ينتهي من تصوير مسلسل البرنس

محمد رمضان يستعرض مهاراته في كرة القدم

محمد رمضان ينشر مقطعاً من أغنية أحمد سعد في «البرنس»

ترشيحاتنا

ياسمين صبري تصرخ في برومو رامز مجنون رسمي.. فيديو

رشاقة وكمامة.. هيفاء وهبي ووالدتها تخطفان الأنظار في ظهور نادر.. فيديو

الإقلاع من القاهرة والهبوط فى مرسى علم.. الجدول الكامل للرحلات الاستثنائية لإعادة المصريين العالقين في 23 دولة.. اعرف المواعيد

محليا ودوليا..لماذا خسر الأهلي معركته ضد عبدالله السعيد؟

قائمة بالأسماء.. 22 رحلة طيران استثنائية لعودة العالقين من 23 دولة

بسبب تحريض الفتيات.. فحص فيديو حنين على تيك توك

AdvertisementS

جامعة القاهرة توضح موقف حنين حسام من أداء امتحانات نهاية العام الدراسي

فيديوهات غير لائقة على تيك توك .. رئيس جامعة القاهرة يحيل الطالبة حنين حسام إلى التحقيق .. تفاصيل

بسبب تحريض الفتيات.. فحص فيديو حنين على تيك توك

الصحة العالمية ترد على اتهامها بإخفاء معلومات بشأن كورونا

لدعوتها لأعمال تتنافى مع الآداب.. حنين حسام مهددة بالفصل من الجامعة والسجن.. القصة الكاملة

الصحة: وفاة 11 حالة جديدة وإصابة 189 وشفاء 89 بـ فيروس كورونا

إصابة 12 عاملا في شركة لافاش كيري بفيروس كورونا

أثبت فعالية فى 5 أيام .. هل يكون كلوروكين طوق نجاة البشرية فى مواجهة كورونا ؟

الإقلاع من القاهرة والهبوط فى مرسى علم.. الجدول الكامل للرحلات الاستثنائية لإعادة المصريين العالقين في 23 دولة.. اعرف المواعيد

رحلات استثنائية لإعادة المصريين العالقين من 11 دولة.. الخميس

حرضت على بث فيديوهات من غُرف نوم الفتيات بمقابل مادي.. قصة حنين حسام من تيك توك إلى قبضة الأمن .. فيديو

رسميا.. نتنياهو وجانتس يوقعان اتفاق تشكيل حكومة طوارىء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شائعات ارتباطها بمصمم ديكور .. أبرز جلسات تصوير درة بإطلالات جذابة.. شاهد

لمرضى الحساسية .. مشروب طبيعي بعد تناول وجبة الفسيخ والرنجة

رضوى الشربيني وبناتها.. ظهور يخطف القلوب في شم النسيم.. شاهد