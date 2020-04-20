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محافظات

محافظة الفيوم: غلق 15 منشأة تجارية خالفت قرارات الغلق اليوم.. صور

الإثنين 20/أبريل/2020 - 08:11 م
تطبيق قرار الحظر
تطبيق قرار الحظر في الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم، عددًا من الشوارع والميادين بمدينة الفيوم، للتأكد من الإلتزام الكامل بكافة الإجراءات الإحترازية التى اتخذتها الحكومة في أعياد الربيع وشم النسيم ومنع التجمعات، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة المواطنين، موجهًا جميع الأجهزة بالاستنفار الكامل والمتابعة لقرارت الغلق.

وتفقد الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، عددًا من القرى بمركزي الفيوم وإطسا، ووجه بغلق 4 مقاهى بطريق أسيوط الغربى، ومقهى آخر بجوار إدارة الأحوال الميدانية بمنطقة كيمان فارس، لمخالفتها قرار الغلق وتقديم الطلبات للمواطنين ومنها "الشيشة"، وكذلك غلق محل حلاقة بمنطقة قحافة بمدينة الفيوم.


و شملت جولة نائب المحافظ، تفقد موقفي سيارات أبشواي وسنهور بمدينة الفيوم، للتأكد من عدم وجود سيارات أجرة تعمل على هذه الخطوط تحسبًا لخروج المواطنين لقضاء اعياد الربيع وشم النسيم، لما تمثله التجمعات من خطورة فى زيادة إمكانية انتشار فيروس كورونا المستجد، كما قام بتوزيع الكمامات على عمال النظافة بمركز إطسا.

وفي سياق متصل، تفقد اللواء عبدالقادر النوري سكرتير عام محافظة الفيوم، مركزي سنورس وطامية، للوقوف على مدى التزام المواطنين والمنشآت التجارية بقرار الغلق اليوم، حيث تم غلق وتشميع ٥ محال تجارية بمركز طامية لمخالفتها قرارات الغلق، و ٤ محال تجارية بمركز سنورس.

وتفقد المهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، مركزي يوسف الصديق وأبشواي، وقام بالمرور على الطرق والمنشآت السياحية على ساحل بحيرة قارون، لمنع تجمعات الأهالي، وزوار تلك الأماكن من الوصول إليها.
 
وناشد محافظ الفيوم، جموع المواطنين، بضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية فى التصدى للعدوى بفيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامتهم بالمكوث فى المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة.
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