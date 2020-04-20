مستشفى أبو خليفة للعزل تتزين لاستقبال شهر رمضان .. شاهد

استعدادا لاستقبال شهر رمضان.

وأكد العاملون بالأطقم الطبية بمستشفي العزل، إنهم حرصوا علي نشر البهجة بين المصابين والمعزولين بعيدا عن أهاليهم.





وأضافوا أنهم حريصون علي الحفاظ على معنويات المصابين مرتفعة.





وشارك أطقم التمريض الأطباء وبعض المرضى، في بادرة إنسانية جديدة تحسب لمستشفى العزل والذي خصصتها وزارة الصحة، لاستقبال مرضي الفيروس المستجد بالإسماعيلية والمحافظات المجاورة لها.