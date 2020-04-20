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محافظات

مستشفى أبو خليفة للعزل تتزين لاستقبال شهر رمضان .. شاهد

الإثنين 20/أبريل/2020 - 11:00 م
مستشفي ابو خليفة
مستشفي ابو خليفة للعزل تتزين لاستقبال شهر رمضان
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انجي هيبة
حرص القائمون على إدارة مستشفى أبو خليفة للعزل الطبي بمحافظة الإسماعيلية، على تزيين مبني المستشفى وغرف المصابين بفيروس كورونا المستجد بالزينة استعدادا لاستقبال شهر رمضان. 

وأكد العاملون بالأطقم الطبية بمستشفي العزل، إنهم حرصوا علي نشر البهجة بين المصابين والمعزولين بعيدا عن أهاليهم.

وأضافوا أنهم حريصون علي الحفاظ على معنويات المصابين مرتفعة. 

 وشارك أطقم التمريض الأطباء وبعض المرضى، في بادرة إنسانية جديدة تحسب لمستشفى العزل والذي خصصتها وزارة الصحة، لاستقبال مرضي الفيروس المستجد بالإسماعيلية والمحافظات المجاورة لها.
مستشفى أبو خليفة للعزل تتزين لاستقبال شهر رمضان .. شاهد
مستشفى أبو خليفة للعزل تتزين لاستقبال شهر رمضان .. شاهد
مستشفى أبو خليفة للعزل تتزين لاستقبال شهر رمضان .. شاهد
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