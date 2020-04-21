AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تشمل محوري 26 يوليو وسعد الدين الشاذلي.. تفاصيل التحويلات المرورية على الطريق الدائري لبدء أعمال التطوير

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 10:54 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد مهدي
نشرت الإدارة العامة للمرور خدمات مرورية بمحيط منطقة أعمال تطوير وتوسعة الطريق في المسافة من تقاطع محور سعد الدين الشاذلي وحتى تقاطع طريق الإسكندرية الزراعي.

وقالت الإدارة إن غرفة العمليات تجرى مراقبة دورية لمحيط مناطق الأعمال؛ للتدخل حال حدوث تكدسات أو كثافات مرورية.

وشرحت الإدارة برئاسة اللواء علاء الدين متولي، أن التحويلات عبارة عن الآتي:

على القادم من أعلى كوبري السويس ومتجه إلى مدخل محور سعد الدين الشاذلي (اتجاه طريق الإسماعيلية ومدينة العبور، السير بالطريق الدائري الداعم ثم تحويل الحركة المرورية من الطريق الدائري الداعم إلى الطريق الدائري الرئيسي (أول مخرج من الرئيسي للداعم بعد أعلى السويس، واستكمال السير بالطريق الدائري الرئيسي حتى تجاوز أعلى نفق سعد الدين الشاذلي ثم الدوران من دوران أحمد جلال (بعد مسافة ۷۰۰ متر) والعودة باتجاه أعلى كوبري السويس ثم يمينا عبر مخرج نفق محور سعد الدين الشاذلي اتجاه طريق الإسماعيلية ومدينة العبور).

والقادم من طريق الإسماعيلية ومدينة العبور متجه إلى أعلى الطريق الدائري اتجاه نفق السلام السير بمحور سعد الدين الشاذلي ثم سلوك نفق محور سعد الدين الشاذلي اتجاه أعلى الطريق الدائري اتجاه أعلى كوبري السويس والسير بالطريق الدائري الرئيسي ثم الدوران من الدوران الفردي بعد مسافة ٣٠ مترا والعودة مرة أخرى على الطريق الدائري الرئيسي اتجاه نفق السلام.

وقالت الإدارة إن مدة تنفيذ الأعمال شهرين والتحويلات المرورية خلال تلك الفترة على مدار اليوم الكامل.

كما نشرت الإدارة العامة للمرور خدمات بمحيط منطقة التحويلات المرورية التى تم إجراؤها في إطار أعمال رفع كفاءة وتطوير الطريق الدائري في المسافة من تقاطعه مع طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعي حتى تقاطعه مع محور 26 يوليو بالاتجاهين.

وقالت الإدارة إن الأعمال تبدأ من القادم من محور 26 يوليو اتجاه القاهرة الإسكندرية الزراعي.

وشرحت أنه يتوجب غلق مطلع محور 26 يوليو للقادم من میدان لبنان اتجاه القوس الغربي واتجاه طريق الإسكندرية الزراعي، وذلك لتنفيذ أعمال القشط وإعادة الرصف بالقوس الغربي مع التقائه بنهاية المطلع المشار إليه، مع إجراء تعديل على مسار الحركة المرورية للمركبات القادمة من أعلى ميدان لبنان وترغب في الصعود للقوس الغربي اتجاه طريق الإسكندرية الزراعي.

وتكون التحويلات للمركبات القادمة أعلى محور 26 يوليو من ميدان لبنان وتستكمل السير اتجاه مدينة 6 أكتوبر مرورا من أسفل الطريق الدائري ثم الصعود يمينا لمطلع القوس الغربي اتجاه الهرم ثم يمينا سلوك منزل القوس الغربي المؤدي إلى محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان ثم الصعود يمينا مرة أخرى من مطلع محور 26 يوليو للقادم من مدينة 6 أكتوبر والمؤدي إلى القوس الغربي اتجاه طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعي.

وذكرت الإدارة أن مدة غلق المطلع لتنفيذ الأعمال سبعة أيام اعتبارا من الساعة 8 صباح يوم الجمعة الماضي 17 أبريل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الداخلية تعلن تفاصيل التحويلات المرورية على الطريق الدائري

استمرار التحويلات المرورية بسبب تطوير الطريق الدائري

نشر خدمات بمحيط التحويلات المرورية على الطريق الدائري

نشر خدمات مرورية بمحيط منطقة أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري

للصيانة والتطوير.. خدمات مرورية بمحيط تحويلات الطريق الدائري

إغلاق مطلع محور 26 يوليو على الطريق الدائري لمدة أسبوع

ترشيحاتنا

أمين الفتوى يجيب على سؤال.. هل يحاسبنا الله على ذنوبنا بعد التوبة؟

في عيد ميلاد رشدي المهدي.. أبرز المعلومات عن حياته الفنية

للسعوديين.. الخزانات فيها ثعبان واحذروا شراء المياه بهذه الطريقة

ماذا يحدث للجسم عند تناول ورق العنب؟.. اكتشف بنفسك

ننشر أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 21-4-2020

كوريا الجنوبية تكذب المخابرات الأمريكية وتكشف حقيقة موت زعيم الشمال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ترك منزلها خوفا من نشر عدوى كورونا.. ممرضة تشارك لقطات مؤثرة لعائلتها

لأول مرة شاهد مرسيدس EQE الكهربائية منافسة تسيلا.. صور

8 فوائد لـ تنظيف البشرة العميق