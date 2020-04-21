اليوتيوبر حنين حسام ومودة الأدهم.. زنزانة التيك توك في زمن الكورونا

خرق قرار حظر التجول وإثارة الرأي العام، والتحريض على الفسق والفجور، إتهامات وجهت لمشاهير برامج السوشيال ميديا ومن يسمون أنفسهم بـ "اليوتيوبر".. وحين كانت الدولة تتخذ قرارات لمنع انتشار فيروس كورونا كانت مقاطع الفيديو تنتشر بسرعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.





مودة الأدهم و حنين حسام الفتاتين الأشهر في زمن الكورونا والتيك توك، الأولى نشرت مقطعا لها وبصحبتها صديقتها بالقاهرة الجديدة يتضمن اختراق حظر التجوال وإثارة الرأي العام ، وتحريض المواطنين على عدم الالتزام بالقرار .، والثانية فيديو تحث فيه الفتيات الصغيرات بالاشتراك معها فى البرنامج وفتح كاميرات هواتفهم المحمولة من داخل غرف نومهم والتعرف على شباب مقابل مبالغ كبيرة سيحصلون عليها أسبوعيا.









- اليوتيوبر حنين حسام.. فسق وفجور

إنتشر مقطع فيديو ظهرت فيه فتاة تدعى حنين على موقع تيك توك فيديو تحث فيه الفتيات الصغيرات بالاشتراك معها فى البرنامج وفتح كاميرات هواتفهم المحمولة من داخل غرف نومهم والتعرف على شباب مقابل مبالغ كبيرة سيحصلون عليها أسبوعيا.





- فحص مقطع حنين حسام

وعقب انتشاره فحصت الأجهزة الأمنية الفيديو الشهير وتبين أنها قامت ببثه على موقع تيك توك وأثار الفيديو غضبا كبيرا بين متابعى البرنامج خلال اليومين الماضيين، وتأكدت الأجهزة الأمنية من هوية الفتاة وتحديد مكان تصويره؛ وتم التجهيز لضبطها عقب إصدار أمر بذلك.





- القبض على حنين حسام

وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة وازرة الداخلية، القبض على حنين حسام لقيامها ببث فيديو تحرض فيه على الفسق والفجور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وجار العرض على النيابة المختصة.





- جامعة القاهرة تحيل حنين للتحقيق

ومن جانبه، قرر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، إحالة حنين حسام الطالبة بـ كلية الآثار، إلى التحقيقات، بالجامعة لقيامها بسلوكيات تتنافي مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية ونشرها فيديوهات غير لائقة على تيك توك.





وقال الدكتور الخشت، إن الجامعة تلقت العديد من الرسائل حول قيام إحدى الفتيات وهي حنين حسام تدعي انتماءها لجامعة القاهرة، وأثارت مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، خلال الساعات الماضية، وذلك بدعوة الفتيات بفتح الكاميرات وتسجيل فيديوهات غير لائقة مقابل مبالغ مالية.





وأشار الدكتور الخشت، إلى أنه فور تلقي الرسائل تم عمل بحث عن الاسم بين كليات الجامعة، وتبين أن حنين حسام طالبة باقية للإعادة بالفرقة الثانية بكلية الآثار، مؤكدا أنه على الفور تم إحالة الطالبة إلى التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، مشددا، أن الجامعة ستتخذ أقصى عقوبة ضد الطالبة والتي قد تصل للفصل النهائي من الجامعة، وذلك لارتكاب أفعال لا تتناسب مع القيم والتقاليد الجامعية، ولا تليق بمكانة طالبة جامعية في جامعة القاهرة.





- مودة الأدهم.. خرق حظر التجول

حنين حسام وقب مقطع فيديوالشهير، خرجت علينا فتاة أخرى تدعى مودة الأدهم، حين ظهرت في مقطع فيديو وبصحبتها صديقتها بالقاهرة الجديدة يتضمن اختراق حظر التجوال وإثارة الرأي العام ، وتحريض المواطنين على عدم الالتزام بالقرار .





- بلاغ ضد مودة.. عدم الالتزام

البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة التجمع الاول بلاغا من أحد الأهالي بقيام اليوتيوبر مودة الأدهم، بنشر مقطع فيديو وبصحبتها صديقتها بالقاهرة الجديدة يتضمن اختراق حظر التجوال وإثارة الرأي العام ، وتحريض المواطنين على عدم الالتزام بالقرار .





- مودة الأدهم تخرق حظر التجول

كما تبين قيامهما بالنزول إلى الشارع لتصوير الفيديو وعرضه على مواقع التواصل الاجتماعي من الحساب الخاص بها على تطبيق إنستجرام مع وجود متابعين لها يقدرون بأكثر من مليون وخمسمائة ألف متابع.





- ضبط اليوتيوبر مودة الأدهم

وعقب تقنين الاجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على الـ " يوتيوبر " مودة الأدهم وصديقتها، لاتهمامها بحظر التجوال الذي فرضته الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19"، وباشرت النيابة التحقيقات.