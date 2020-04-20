حنين حسام باكية: على الناس تحري الدقة.. وأبلكيشن لايكي عليه نجوم الفن.. فيديو

تداول أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو عن الطالبة حنين حسام، توضح فيه حقيقة موقفها من اتهاماتها بدعوة الفتيات للعمل معها في وكالتها "لايكي".

وقالت إن الفيديوهات المتداولة عبر صفحات السوشيال ميديا والتليفزيون، غير كاملة، مشيرة إلى أن مبلغ الـ 3 ألف دولار التي تحصل عليها أموال، يحصل المطربين ولاعبي الكرة،على أضعافها، مضيفة أن ممثلين وفنانين كبار يصورون فيديوهات عبر منصة التيك توك، لذا هو ليس مجال للدعارة.



وقالت الطالبة بكلية الآثار بجامعة القاهرة، أن الأبلكيشن "لايكي" التي دعت الفتيات للعمل من خلاله، عليه الكثير من المشاهير، مطالبة الجميع بالدخول عليه والإطلاع على محتواه، موضحة أن العشر المتصدرين الموقع من نشر الفيديوهات هم شباب من الوطن العربي والعالم، متسائلة كيف يكون موقع للدعارة وبه شباب.



وتابعت حنين باكية"بعد أذن الناس اللي بتشير الفيديوهات والأخبار الكاذبة أن تتحرى الدقة، في ناس بتتدمر من اللى أنتوا بتعملوه، أن أول مرة أعيط في فيديو، وعمري ما قلت لفظ خارج، ومش بحب الحال المايل، وطلبت بنات محجبة وتكون محترمة، وده كان مضمون كلامي".



أقرأ أيضا:

أكاديمية البحث العلمي تعلن 18 مشروعا فائزا في مسابقة تمكين المرأة

وزير التعليم : إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة منتصف مايو



وأشارت إلى أن "الأجور والمرتبات التي تحصل عيلها الفتيات هي للنهوض بالأبلكيشن عشان مفيش حد بيشتغل ببلاش، وعمري في حياتي ما روجت لأبلكيشن سيء السمعة، وليا معارك مع أبلكيشنات ليها علاقة سمعة سيئة"،ولو بعمل حاجة زي دي عمري ما أطلع أقولها في العلن بيشوفها أكثر من 200 ألف".



كان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، قد قرر إحالة حنين حسام الطالبة بكلية الآثار، إلي التحقيقات، بالجامعة لقيامها بسلوكيات تتنافى مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية.

وقال الدكتور الخشت، إن الجامعة تلقت العديد من الرسائل حول قيام إحدى الفتيات تدعى انتماءها لجامعة القاهرة، وأثارت مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، خلال الساعات الماضية وذلك بدعوة الفتيات بفتح الكاميرات وتسجيل فيديوهات غير لائقة مقابل مبالغ مالية.

وأشار الدكتور الخشت، إلي أنه فور تلقي الرسائل تم عمل بحث عن الإسم بين كليات الجامعة، وتبين أنها طالبة باقية للإعادة بالفرقة الثانية بكلية الآثار، مؤكدا علي أنه علي الفور تم إحالة الطالبة إلي التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة ستتخذ أقصي عقوبة ضد الطالبة والتي قد تصل للفصل النهائي من الجامعة، وذلك لإرتكاب فعال لا تتناسب مع القيم والتقاليد الجامعية، ولا تليق بمكانة طالبة جامعية في جامعة القاهرة.