وزير التعليم : إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة منتصف مايو

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2020 ستتم في مواعيدها من دون أي تغيير وفقا للمواعيد التي تم إعلانها رسميا من الوزارة سابقا.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات عبر جروب "ادعم د. طارق شوقي" على تطبيق واتساب، "سنعلن كافة التفاصيل الخاصة بــ امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية منتصف مايو إن شاء الله".

وكانت أرسلت اليوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطابا رسميا عاجلا لجميع المديريات، بشأن الإجراءات اللازمة لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2020، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحرصا على أمن وسلامة الطلاب.





وتضمنت هذه التعليمات أن يقوم مديرو المديريات بموافاة لجنة الإدارة التابعة لمديريتهم باستمارة 303 مقار جديدة لجميع اللجان التي سيتم عقدها لامتحان الثانوية العامة لهذا العام 2019 /2020 على أن يراعى الآتي:





- يتم توزيع الطلاب داخل حجرات اللجان بمعدل 14 طالبا لكل حجرة

- يتم توفير عدد 2 فصل احتياطي بكل لجنة تحسبا لأي ظروف اضطرارية

- عدم المساس باللجان الاحتياطية أو الاستراحات السابق ارسالها

- إمكانية فتح لجان جديدة إذا استدعى الامر ذلك على أن يتم اتباع الاتي : تنفيذ جميع الإجراءات المتبعة في إنشاء اللجان طبقا لموافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، وعمل محضر معاينة جديد لكل لجنة يتم فتحها ، وعمل رسم كروكي للجنة الجديدة .





و أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن الثانوية العامة في مصر يحكمها قانون يلزم الوزارة بعقد امتحاناتها في توقيت معين وبشكل معين وبمواصفات معينة لا يمكن الاخلال بها.





وقال وزير التربية والتعليم ، لهذا السبب لن تتمكن الوزارة من الاستجابة للمطالبات الخاصة بإلغاء المواد التي تضاف للمجموع من جدول امتحانات الثانوية العامة .





وأضاف وزير التربية والتعليم : القانون يحتم علينا اجراء امتحانات في هذه المواد ، وأنا أقول لأولياء الامور "اذا امرت أن تطاع فأمر بما يستطاع"





وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن قرار الالتزام بعقد امتحانات الثانوية العامة هذا العام في لجان الامتحانات مثل كل عام ، هو قرار دولة وليس قرار وزارة التربية والتعليم.





وأوضح وزير التربية والتعليم أن موعد امتحانات الثانوية العامة كما هو ، مع حرص الدولة على حماية صحة جميع الطلاب .





وقال وزير التربية والتعليم : الدولة حريصة على عدم اضاعة السنة على ابناءنا الطلاب رغم الظروف الراهنة ، حتى لا تضيع منهم سنوات اخرى في المستقبل.





وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن هذا الموضوع قتل بحثا من الخبراء والاجهزة الامنية والاجهزة السيادة و مجلس الوزراء والدولة بأكملها .





وأضاف وزير التربية والتعليم : بما ان الدولة قررت عقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها داخل اللجان ، فعلى الجميع أن يتأكد أن الدولة المصرية تعلم جيدا كيف ستؤمنها صحيا للطلاب والمراقبين والاداريين





وأكد وزير التربية والتعليم ، أن امتحانات الثانوية العامة ستنطلق في الاسبوع الاول من شهر يونيو القادم ، مشيرًا إلى أنه يتوقع أنه في هذا التوقيت ستكون الدولة قد رفعت الحظر عن المواطنين



