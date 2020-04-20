طارق شوقي ينفي حذف المواد غير المضافة للمجموع من جدول الثانوية العامة .. ويؤكد انطلاق الامتحانات 7 يونيو في لجان معقمة .. وموقع التعليم يخصص رابطا إلكترونيا لتلقي اعتذارات المعلمين عن المشاركة

* طارق شوقي:

- الثانوية العامة في مصر يحكمها قانون يلزم الوزارة بعقد امتحاناتها في توقيت معين وبشكل معين وبمواصفات معينة لا يمكن الاخلال بها

- الدولة حريصة على عدم اضاعة السنة على ابناءنا الطلاب رغم الظروف الراهنة





أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن الثانوية العامة في مصر يحكمها قانون يلزم الوزارة بعقد امتحاناتها في توقيت معين وبشكل معين وبمواصفات معينة لا يمكن الاخلال بها.





وقال وزير التربية والتعليم ، لهذا السبب لن تتمكن الوزارة من الاستجابة للمطالبات الخاصة بإلغاء المواد التي تضاف للمجموع من جدول امتحانات الثانوية العامة.





وأضاف وزير التربية والتعليم : القانون يحتم علينا اجراء امتحانات في هذه المواد ، وأنا أقول لأولياء الامور "اذا امرت أن تطاع فأمر بما يستطاع"

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن قرار الالتزام بعقد امتحانات الثانوية العامة هذا العام في لجان الامتحانات مثل كل عام ، هو قرار دولة وليس قرار وزارة التربية والتعليم.





وأوضح وزير التربية والتعليم أن موعد امتحانات الثانوية العامة كما هو ، مع حرص الدولة على حماية صحة جميع الطلاب .





وقال وزير التربية والتعليم : الدولة حريصة على عدم اضاعة السنة على ابناءنا الطلاب رغم الظروف الراهنة ، حتى لا تضيع منهم سنوات اخرى في المستقبل.





وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن هذا الموضوع قتل بحثا من الخبراء والاجهزة الامنية والاجهزة السيادة و مجلس الوزراء والدولة بأكملها .





وأضاف وزير التربية والتعليم : بما ان الدولة قررت عقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها داخل اللجان ، فعلى الجميع أن يتأكد أن الدولة المصرية تعلم جيدا كيف ستؤمنها صحيا للطلاب والمراقبين والاداريين.





وأكد وزير التربية والتعليم ، أن امتحانات الثانوية العامة ستنطلق في الاسبوع الاول من شهر يونيو القادم ، مشيرًا إلى أنه يتوقع أنه في هذا التوقيت ستكون الدولة قد رفعت الحظر عن المواطنين





ولفت وزير التربية والتعليم ، إلى أن الوزارة لا يمكنها حتى أن تفكر في تأجيل امتحانات الثانوية العامة ، كان سيضع الطلاب في مأزق مثل طلاب المدارس الدولية الذي تم إلغاء امتحان السات والاي جي لهم ، وبالتالي "مش عايزين نضيع مستقبل 700 ألف طالب في ثانوية عامة"





وقد انطلق منذ قليل على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، رابطا إلكترونيا لإتاحة الفرصة أمام المعلمين لـ الاعتذار عن المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة هذا العام.





ويمكن لمن يهمه الامر و يريد الاعتذار عن المشاركة في امتحانات الثانوية العامة 2020 عبر هذا الرابط اتباع ما يلي :









- ادخل كود المعلم

- ادخل الرقم القومي

- ادخل كلمة السر

- اضغط على تسجيل الدخول













أكد الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2020 ستتم في مواعيدها من دون أي تغيير وفقا لمواعيد التي تم إعلانها رسميا من الوزارة سابقا.



وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات عبر جروب "ادعم د. طارق شوقي" على تطبيق واتساب، "سنعلن كافة التفاصيل الخاصة بــ امتحانات الثانوية العامة و الدبلومات الفنية منتصف مايو إن شاء الله".

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وكانت أرسلت اليوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطابا رسميا عاجلا لجميع المديريات، بشأن الإجراءات اللازمة لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2020، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحرصا على أمن وسلامة الطلاب.

وتضمنت هذه التعليمات أن يقوم مديرو المديريات بموافاة لجنة الإدارة التابعة لمديريتهم باستمارة 303 مقار جديدة لجميع اللجان التي سيتم عقدها لامتحان الثانوية العامة لهذا العام 2019 /2020 على أن يراعى الآتي:

- يتم توزيع الطلاب داخل حجرات اللجان بمعدل 14 طالبا لكل حجرة - يتم توفير عدد 2 فصل احتياط بكل لجنة تحسبا لأي ظروف اضطرارية - عدم المساس باللجان الاحتياطية أو الاستراحات السابق ارسالها - إمكانية فتح لجان جديدة إذا استدعى الامر ذلك على أن يتم اتباع الاتي : تنفيذ جميع الإجراءات المتبعة في إنشاء اللجان طبقا لموافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، وعمل محضر معاينة جديد لكل لجنة يتم فتحها ، وعمل رسم كروكي للجنة الجديدة .

وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن اجتماعات مجلس الوزراء و لجنة الازمات بالدولة المصرية ، مهتمة جدا بمناقشة وضع امتحانات الثانوية العامة 2020.

وقال وزير التربية والتعليم : حتى هذه اللحظة جميع المناقشات تدور في إتجاه عقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها في يونيو القادم بدون تأجيل ، بمساعدة كل مؤسسات الدولة.

وأضاف وزير التربية والتعليم : أنه وفقا للخطة الموضوعة ، فسيتم اتاحة اماكن واسعة جدا لامتحانات الثانوية العامة ستتيحها الدولة هذا العام منعا لتكدس الطلاب ، وقال الوزير : في ناس ساهرة على هذا الامر يوميًا ، كما أشار الوزير إلى أنه سيتم عمل تعقيمات احترافية للجان الثانوية العامة و جميع الموجودين فيها ، كما سيتم الكشف على الطلاب قبل دخول اللجان ، وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة بالتعاون مع وزارة الصحة وكافة أجهزة الدولة.

ووفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 المعتمد من وزارة التربية والتعليم ، تكون مواعيد الامتحانات كالتالي:

الأحد 7 يونيو 2020 : لغة عربية وتربية دينية

الثلاثاء 9 يونيو 2020 : الاقتصاد والإحصاء

الخميس 11 يونيو 2020 : اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 14 يونيو 2020 : الديناميكا

الثلاثاء 16 يونيو 2020 : الاحياء و الاستاتيكا والفلسفة

الخميس 18 يونيو 2020 : اجازة من الامتحانات

الاحد 21 يونيو 2020 : الفيزياء والتاريخ

الثلاثاء 23 يونيو 2020 : إجازة من الامتحانات

الخميس 25 يونيو 2020 : الكيمياء والجغرافيا

الاحد 28 يونيو 2020 : اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية

الثلاثاء 30 يونيو 2020 : إجازة من الامتحانات

الخميس 2 يوليو 2020 : الجيولوجيا ، والتفاضل والتكامل ، وعلم النفس والاجتماع

الأحد 5 يوليو 2020 : الجبر والهندسة الفراغية

وأوضح وزير التربية والتعليم ، ان امتحانات الثانوية العامة يحكمها قانون و يعقبها تنسيق الدخول للجامعات

وأضاف وزير التربية والتعليم أن اي تحريك لمواعيد امتحانات الثانوية العامة سيشكل ارتباك في الخط الزمني الخاص بمنظومة امتحانات الدور الثاني و التظلمات و مراحل تنسيق الدخول للجامعة و "سيستم الدور التاني والتظلمات و التنسيق"

و أعلنت وزارة التربية والتعليم ، عن بدء تلقي طلبات اعتذار المعلمين عن المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2020 ، من خلال رابطا إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم يمكن الوصول له من خلال الضغط هنا

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وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد ، شروط قبول اعتذار المعلمين عن المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2020

* الحالات المرضية: مع تقديم تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية أو التأمين الصحي. * ندب الزوج والزوجة معًا لأعمال الامتحانات: سيتم قبول اعتذار أحدهما على أن يتقدم المعتذر بخطاب الندب وصورة من خطاب ندب الطرف الآخر مع صورة تحقيق الشخصية للزوجة (الرقم القومي) + إقرار من أحدهما يتعهد فيه بتنفيذ الندب الصادر له. * وجود طفل رضيع حتى عامين: مع تقديم صورة من تحقيق الشخصية للأم مع شهادة ميلاد الطفل. * وفاة الزوج: مع تقديم صورة من شهادة وفاة الزوج، وصورة ضوئية من بطاقة الزوجة. * عمل الزوج بمنطقة نائية: بشرط تقديم خطاب معتمد من جهة عمله بالمنطقة النائية، وأنه لا يزال على قوة العمل بها. * سفر الزوج خارج البلاد: بشرط تقديم صورة من جواز السفر وتأشيرة الخروج مرسلة بالفاكس بتاريخ حديث وصورة بطاقة الزوجة. * رعاية الأبناء ذوي الإعاقة الذهنية، والأزواج أصحاب الأمراض السرطانية: مع تقديم تقرير طبي معتمد.



ووفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 المعتمد من وزارة التربية والتعليم ، تكون مواعيد الامتحانات كالتالي:



الأحد 7 يونيو 2020 : لغة عربية وتربية دينية

الثلاثاء 9 يونيو 2020 : الاقتصاد والإحصاء

الخميس 11 يونيو 2020 : اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 14 يونيو 2020 : الديناميكا

الثلاثاء 16 يونيو 2020 : الاحياء و الاستاتيكا والفلسفة

الخميس 18 يونيو 2020 : اجازة من الامتحانات

الاحد 21 يونيو 2020 : الفيزياء والتاريخ

الثلاثاء 23 يونيو 2020 : إجازة من الامتحانات

الخميس 25 يونيو 2020 : الكيمياء والجغرافيا

الاحد 28 يونيو 2020 : اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية

الثلاثاء 30 يونيو 2020 : إجازة من الامتحانات

الخميس 2 يوليو 2020 : الجيولوجيا ، والتفاضل والتكامل ، وعلم النفس والاجتماع

الأحد 5 يوليو 2020 : الجبر والهندسة الفراغية



