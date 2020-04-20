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تعليم

ننشر شروط قبول اعتذار المعلمين عن المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2020

الإثنين 20/أبريل/2020 - 02:10 م
مشاركة المعلمين في
مشاركة المعلمين في امتحانات الثانوية العامة
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ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم ، عن بدء تلقي طلبات اعتذار المعلمين عن المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2020 ، من خلال رابطا إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم يمكن الوصول له من خلال الضغط هنا



* الحالات المرضية: مع تقديم تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية أو التأمين الصحي.
* ندب الزوج والزوجة معًا لأعمال الامتحانات: سيتم قبول اعتذار أحدهما على أن يتقدم المعتذر بخطاب الندب وصورة من خطاب ندب الطرف الآخر مع صورة تحقيق الشخصية للزوجة (الرقم القومي) + إقرار من أحدهما يتعهد فيه بتنفيذ الندب الصادر له.
* وجود طفل رضيع حتى عامين: مع تقديم صورة من تحقيق الشخصية للأم مع شهادة ميلاد الطفل.
* وفاة الزوج: مع تقديم صورة من شهادة وفاة الزوج، وصورة ضوئية من بطاقة الزوجة.
* عمل الزوج بمنطقة نائية: بشرط تقديم خطاب معتمد من جهة عمله بالمنطقة النائية، وأنه لا يزال على قوة العمل بها.
* سفر الزوج خارج البلاد: بشرط تقديم صورة من جواز السفر وتأشيرة الخروج مرسلة بالفاكس بتاريخ حديث وصورة بطاقة الزوجة.
* رعاية الأبناء ذوي الإعاقة الذهنية، والأزواج أصحاب الأمراض السرطانية: مع تقديم تقرير طبي معتمد.

ووفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 المعتمد من وزارة التربية والتعليم ، تكون مواعيد الامتحانات كالتالي:

الأحد 7 يونيو 2020 : لغة عربية وتربية دينية

الثلاثاء 9 يونيو 2020 : الاقتصاد والإحصاء

الخميس 11 يونيو 2020 : اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 14 يونيو 2020 : الديناميكا

الثلاثاء 16 يونيو 2020 : الاحياء  و الاستاتيكا والفلسفة

الخميس 18 يونيو 2020 : اجازة من الامتحانات

الاحد 21 يونيو 2020 : الفيزياء والتاريخ

الثلاثاء 23 يونيو 2020 : إجازة من الامتحانات

الخميس 25 يونيو 2020 : الكيمياء والجغرافيا

الاحد 28 يونيو 2020 : اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية

الثلاثاء 30 يونيو 2020 : إجازة من الامتحانات

الخميس 2 يوليو 2020 : الجيولوجيا ، والتفاضل والتكامل ، وعلم النفس والاجتماع

الأحد 5 يوليو 2020 : الجبر والهندسة الفراغية
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