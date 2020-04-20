ننشر شروط قبول اعتذار المعلمين عن المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2020

أعلنت وزارة التربية والتعليم ، عن بدء تلقي طلبات اعتذار المعلمين عن المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2020 ، من خلال رابطا إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم يمكن الوصول له من خلال الضغط هنا













* الحالات المرضية: مع تقديم تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية أو التأمين الصحي.

* ندب الزوج والزوجة معًا لأعمال الامتحانات: سيتم قبول اعتذار أحدهما على أن يتقدم المعتذر بخطاب الندب وصورة من خطاب ندب الطرف الآخر مع صورة تحقيق الشخصية للزوجة (الرقم القومي) + إقرار من أحدهما يتعهد فيه بتنفيذ الندب الصادر له.

* وجود طفل رضيع حتى عامين: مع تقديم صورة من تحقيق الشخصية للأم مع شهادة ميلاد الطفل.

* وفاة الزوج: مع تقديم صورة من شهادة وفاة الزوج، وصورة ضوئية من بطاقة الزوجة.

* عمل الزوج بمنطقة نائية: بشرط تقديم خطاب معتمد من جهة عمله بالمنطقة النائية، وأنه لا يزال على قوة العمل بها.

* سفر الزوج خارج البلاد: بشرط تقديم صورة من جواز السفر وتأشيرة الخروج مرسلة بالفاكس بتاريخ حديث وصورة بطاقة الزوجة.

* رعاية الأبناء ذوي الإعاقة الذهنية، والأزواج أصحاب الأمراض السرطانية: مع تقديم تقرير طبي معتمد.



