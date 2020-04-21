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أخبار البلد

ورشة عمل عبر تقنية التعليم عن بعد حول التحول الرقمي للقادة الحكوميين

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 02:41 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى

عُقدت ورشة عمل للقيادات التنفيذية بالحكومة المصرية تحت عنوان “التحول الرقمي للقادة الحكوميين” برعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتم تنفيذها عبر تقنية التعليم عن بُعد، بالتعاون مع مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات “SECC” بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”.

 

وتأتي الورشة في إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير وبناء قدرات العاملين والقيادات التنفيذية بالحكومة المصرية وتستهدف الورشة نشر مفاهيم التحول الرقمي والتمكين الرقمي وكيفية الاستفادة من (البيانات الضخمة،الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، البلوك تشين)فى تطوير الاعمال داخل بيئة العمل الحكومية.

 

وتعكس الورشة رؤية الدولة المصرية في تحقيق التحول الرقمي، والمتمثلة في بناء مصر الرقمية التى لا تقتصر فقط على رقمنة الخدمات الحكومية، ولكن تشمل حوكمة أنشطة الحكومة وتطوير أدائها، وإدارة السياسات بالمعلومات مع توفير كافة الركائز الداعمة لعمليات التحول الرقمي، بما يضمن جودة واستمرارية وتميز الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وضمت الورشة مشاركة واسعة من العديد من القيادات العليا والإشرافية من وزارات(الطيران المدني، التضامن الاجتماعي، الكهرباء، الهجرة،الصحة، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، بالإضافة إلى محافظات (الوادي الجديد، الاسكندرية، الشرقية، قنا، القليوبية، الفيوم).


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