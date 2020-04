لم ولن أنساك.. سيمون تحيي ذكرى وفاة والدها

View this post on Instagram

٢١ابريل ١٩٩١ تاريخ محفور في القلب ذكري وفاة والدي الغالي مهما تمر السنين (لم ولن انساك)ما حييت فانا افكارك واحلامك وامالك ولن اخذلك وانت انسانيتي وفني واجمل صفات رجل في حياتي ولم تضعفني منذ مجيئي هنيئا لك الله يرحمك