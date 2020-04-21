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فن

لم ولن أنساك.. سيمون تحيي ذكرى وفاة والدها

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 05:03 م
سيمون ووالدها
سيمون ووالدها
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محمد بدران
أحيت الفنانة سيمون ذكرى وفاة والدها الراحل عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ونشرت سيمون صورا من طفولتها مع والدها الراحل وعلقت عليها: "٢١ أبريل ١٩٩١ .. تاريخ محفور في القلب، ذكري وفاة والدي الغالي، مهما تمر السنين (لم ولن انساك) ما حييت، فأنا افكارك واحلامك وامالك ولن اخذلك وانت انسانيتي وفني واجمل صفات رجل في حياتي، ولم تضعفني منذ مجيئي هنيئا لك الله يرحمك".

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة سيمون مسلسل "قيد عائلى"  تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالى، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، ايهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى، وكارولين عزمى.

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