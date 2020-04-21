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أخبار البلد

الزناتي: غدا صرف بدل الصحفيين

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 04:51 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
أعلن حسين الزناتى، أمين الصندوق نقابة الصحفيين، أن بدل التدريب سوف يتم صرفه غدا، الأربعاء، لصحفيى الصحف الحزبية والخاصة الذين يتسلمون كامل بدلهم من النقابة. 

وقال "الزناتى"، إنه تم إنهاء الإجراءات البنكية الخاصة بتحويل المبلغ المقرر للبدل إلى البنك الأهلى على أن يكون موجودًا بالفيزا الخاصة به غدا، الأربعاء.

وعن الزملاء الحاصلين على قروض من بنك ناصر والمصرف المتحد، أشار الزناتى إلى أنه تم تحويل مبالغ أقساط القروض اليوم الثلاثاء إلى البنكين، بناءً على الإجراءات البنكية الجديدة ، وطلب عدد كبير من الزملاء استمرارهم  فى دفع  الأقساط المطلوبة منهم ، وعدم الاستفادة من قرار البنك المركزي بتأجيل دفعها لمدة ٦ أشهر.

وقال "الزناتى"، إن الزملاء الذين يريدون الاستفادة من قرار البنك المركزي عليهم التأكيد على البنكين ومراجعتهما حتى يتم تحويل قيمة الأقساط على الفيزا الخاصة بكل بنك من البنكين للزملاء.

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