الخير قادم.. تامر أمين يعلن خبرا سارا للمصريين بخصوص فيروس كورونا

قال الإعلامى تامر أمين، إن لديه أمل ومعلومات أن فيروس كورونا أوشك على الزوال، موضحًا أن التجارب العلمية التى تمت على الفيروس معظمها إيجابية.





وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن التجارب التى تمت على الحيوانات و بعد ذلك تتم على المرضي " التجارب السريرية" تؤكدًا أن الخير قادم.





وأشار تامر أمين، إلى أن كل دولة تقوم بعمل تجارب كثيرة وكل دولة تتواصل لأشياء مميزة، مؤكدًا " التجارب العلمية توصلت الآن لعلاج المرضى من كورونا".





وأوضح تامر أمين، أن الأطباء فى دول العالم توصلوا لـ الدواء عبارة عن " مكس" مجموعة إدوية على بعض.





وكشف تامر أمين أن 80 أو 85 % من المرضي المصريين يتعافوا قبل الوصول لـ المستشفيات، أو من خلال العلاج الذى تقدمه وزارة الصحة، مؤكدًا " هذه المعلومة ناتجة من منظمة الصحة العالمية".





ولفت تامر أمين، إلى أن علاج كورونا سيكون فى فصل الخريف المقبل، معلقًا " انا عندى معلومات بكده.