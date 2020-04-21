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الصحة تعلن موعد التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 08:38 م
كورونا
كورونا
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البهي عمرو

قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن نسبة الشفاء من فيروس كورونا فى مصر عالية جدًا، موضحًا أن هناك أكثر من 1000 مصاب من إجمالي المصابين تم شفائهم.

وأضاف حسام حسنى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامى تامر أمين، أن كل دولة فى العالم بها لجنة علمية و الجميع يتواصل مع بعضه للوصول لعلاج لـ كورونا.

وأشار حسام حسنى، إلى أن مصر تستخدم تركيبة دوائية مع حالات الإصابة تتناسب مع طبيعة المواطنين، ولكن لم نتوصل حتى الآن لعلاج معين لـ كورونا.

وأكد حسام حسنى أن الوصول لـ للقاح لن يكون فى الخريف ولكن من الممكن أن يكون مع بداية العام الجديد.

وأوضح حسام حسنى، أن أمريكا توصلت لـ 9 أنوع من فيروس كورونا تصيب المواطنين بدرجات متفاوتة من الأعراض، وعلى الجميع الالتزام بتعليمات الحكومة و الابتعاد عن الاختلاط.

ولفت ، إلى أن استخدام بلازما دم المتعافين كـ علاج لكورونا لم تدرس 100% ولكن هناك دراسات تتم للوصول لعلاج لفيروس كورونا، ونحن ندرس هل المتعافين لديهم أجسام مضادة أم لا وبعد ذلك نقوم بحقن المرضى بها.

وكشف حسام حسنى، أنه فخور بكونة مواطن مصر، وأن العلاج سيخرج من مصر قريبًا.

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