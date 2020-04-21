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توك شو

موسى: منظمة الصحة العالمية تشيد بالإجراءات المصرية في مواجهة كورونا.. فيديو

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 07:49 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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محمود محسن
قال الإعلامي أحمد موسى: "فيه ناس مش عاجباها التجربة المصرية" في مواجهة فيروس كورونا مؤكدا أن  منظمة الصحة العالمية والأمين العام للأمم المتحدة ومختلف العلماء حول العالم أشادوا بمصر وما حققته في مكافحة المرض.

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي تقديم الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية صدى البلد أن العالم كله يرى ما حققته مصر مقارنة بعدد سكانها الكبير. 

وتابع مقدم برنامج على مسئوليتي  أن مصر قامت بتقديم المساعدات للصين وايطاليا والأن تقدم المساعدات للولايات المتحدة الأمريكية مؤكدا أن الصين قامت برد المساعدات لمصر خلال الفترة الماضية. 

وأشار الإعلامي أحمد موسى أنه إذا استطاعت أي دولة أن تكتشف عن علاج أو مصل لفيروس كورونا سيكون لمصر جزء منه ردا على ما تقدمه مصر من مساعدات .

وقال أحمد موسى أن هناك تجارب تجرى الآن على إنتاج مصر ولقاح للمرض. 

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