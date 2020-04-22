المضمضة للحد من كورونا.. حكم الإكثار منها في صيام رمضان

نصح العديد من الأطباء بضرورة الحفاظ على الفم والحلق رطبا خلال هذه الفترة كإجراء احترازي لضمان عدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ومع اقتراب شهر رمضان الكريم وإمساك الصائم عن الطعام والشراب لنحو 14 ساعة تقريبًا، يجب معرفة حكم المضمضة أكثر من مرة في نهار رمضان .







قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن المضمضة والاستنشاق سُنة من سنن الوضوء وتكون 3 مرات.





وتابع مستشار المفتي، فى إجابته عن سؤال: ما حكم المضمضة والاستنشاق أثناء الصوم؟" أنها لا بأس بها وهى سنة يتبعها الناس فى الوضوء.





وحذر "عاشور" من المبالغة فى الاستنشاق والمضمضة، لافتًا إلى أنه لا يجب أن يمكث الماء فى الفم لمدة طويلة، مضيفًا أن المبالغة فيهم مكروها ولا تفسد الصوم.





ومن جانبه قال الشيخ عويضة عثمان مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إنه يجوز للصائم المضمضة والاستنشاق، ويكره المبالغة فيهما، مشترطًا عدم دخول الماء الجوف.





وحذر «عويضة» في فتوى له، من أن ابتلاع الريق أو رطوبة الفم بعد المضمضة وإلقاء الماء من الفم لا يبطل الصيام.





حكم من أفطر في رمضان متعمدًا





قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن مَنْ أفطر في نهار رمضان مُتعمدًا من غير رخصة من مرض أو سفر أو حيض فقد ارتكب إثمًا عظيمًا، وأتى كبيرة من كبائر الذنوب بانتهاكه حرمة ركن من أركان الإسلام.

واستشهد «جمعة» في إجابته عن سؤال: «ما حكم من أفطر رمضان متعمدًا؟»، بما روى الإمام أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أفطر يومًا من رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر»، وفي رواية البخاري: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلَا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِنْ صَامَهُ».

وأوضح أن الإمام الشافعي رأى أن مَنْ أفطر في نهار رمضان مُتعمدًا من غير عذر عليه يبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى، ويقضي ما أفطر، وليس عليه كفارة بصيام 60 يومًا.

ونبه المفتي السابق، على أن مَنْ أفطر في نهار رمضان مُتعمدًا من غير عذر لن كيفيه الصيام طيلة عمره تعويضًا عن هذا اليوم الذي أفطر عمدًا.



حكم صيام من ابتلع بقايا الطعام بالفم



