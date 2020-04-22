سرقوا منزلا متنكرين في زي الشرطة .. حبس 5 لصوص 4 أيام علي ذمة التحقيقات بقنا

قررت نيابة مركز قنا، حبس ٥ لصوص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة السرقه بالإكراه و حيازة أسلحة نارية، وارتداء زى شرطة خلال عملية السرقة.





وأقر المتهمون خلال التحقيقات، بسرقة منزل في قرية المحروسة، بعدما أكد أحد أفراد والتشكيل العصابي، أن المجنى عليه المخطط سرقته يضع أموال كثيرة في منزله، لاعتياده منحها كقروض للأهالي مقابل فوائد كبيره تزيد عن 40 % شهريا، مع مضاعفة المبلغ حال عدم السداد في الوقت المحدد.





وأضافوا، بأنهم خططوا للجريمة لمدة ٣ أيام، بعدها اشتروا بندقية آلية واقتحموا المنزل بملابس شرطية، واستولوا على الأموال و المجوهرات، ثم وزعوا جزء كبير منها على الأهالى المقترضين لسداد ديونهم للمجنى عليه .







كان اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، تلقى بلاغًا، يفيد قيام تشكيل عصابى باقتحام منزل ناصر .م.ع موظف بالمعاش بقرية المحروسة بقنا، مرتدين ملابس أمن مركزى و استولوا علي أموال تبلغ ٨٥ ألف جنيه و مصوغات ذهبية.





وتبين من تحريات فريق البحث بإشراف العميدين أمين سند رئيس المباحث و عاطف أبو الوفا رئيس فرع الأمن العام بقنا، و المقدم محمد السنوسي، رئيس مباحث مركز قنا، بأن كل من: محمود.ا.ع ٥٦ سنه مزارع بقنا، محمد.س.ع ٣٥ سنه عامل من نقاده، غرباوي.ع.ص ٥٩ سنه عامل من نقاده، رائد.ا.ع ٣٤ سنه عامل من البلينا، و سيد عبد الله عامل من البلينا بسوهاج، وراء ارتكاب الجريمة.