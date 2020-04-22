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رياضة

ستراكا: لم أحصل على الفرصة الكافية لإظهار إمكانياتي خلال قيادة سموحة والإسماعيلي

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 02:51 ص
حسام الحارتي

قال فرانز ستراكا المدير الفني السابق للإسماعيلي وسموحة ، إنه يتوقع استئناف كافة الأنشطة الرياضية في معظم الدول الأوروبية خلال الفترة المقبلة.


وأضاف ستراكا في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"، أنه لم يكن موفقا خلال توليه قيادة النادي الإسماعيلي، مشيرا إلي حدوث بعض المشاكل خلال فترة تواجده به.


وأشار إلى أنه لم يحصل على الفرصة الكافية لإظهار إمكانياته خلال قيادة سموحة والإسماعيلي .


وأكد أن كرة القدم المصرية لديها مميزات كثيرة، وتمتلك لاعبين على أعلي مستوي.


وتسبب انتشار فيروس كورونا في توقف النشاط الرياضي على معظم دول العالم.

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