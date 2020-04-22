أداء متباين للأسهم الآسيوية وسط فوضى أسواق النفط العالمية

شهد أداء المؤشرات االأسيوية تباينا، خلال تعاملات اليوم /الأربعاء/، تحت ضغط حالة الفوضى التي تعيشها أسواق النفط العالمي في ظل انهيار الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة ومخاوف من تأثيرات ذلك على أسواق المال والسلع خلال الفترة المقبلة.





وانخفض مؤشر نيكي الياباني بنسبة 0.74% مسجلا 19.137 نقطة، وتراجع مؤشر البورصة الأسترالية نحو 0.1% عند مستوى 52212 نقطة، بينما ارتفع مؤشر شنجهاي الصيني 0.60% إلى مستوى 2843 نقطة، وصعد مؤشر بورصة كوريا الجنوبية كوسبي نحو 0.89% مسجلا 1896 نقطة.





وتظل تطورات أسواق النفط عاملا مؤثرا على توجهات الأسواق خلال تعاملات الأسبوع الجاري، بعد الصدمة الناجمة عن انهيار أسعار الخام الأمريكي دون مستوى الصفر، يوم /الاثنين/ الماضي، ومخاوف البعض من أن يكون هذا التحول ما هو إلا بداية لما هو أسوأ من ذلك.





وذكرت وكالة (بلومبرج) أن أسواق المعدن الأسود تشهد حالة غير مسبوقة من جنون البيع مدفوعة بمخاوف من انهيار الطلب على الخام، بسبب تداعيات فيروس (كورونا) المستجد ونفاد أماكن التخزين في ظل تخمة المعروض من الخام.





وشهد يوم /الاثنين/ الماضي انهيارا غير مسبوق لأسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم شهر (مايو) بعد أن تداولها بالسالب تحت ضغط مخاوف نفاد أماكن التخزين الرئيسية بولاية (أوكلاهوما) وبالتالي قد يجد العالم نفسه غير قادر على إيجاد أماكن لتخزين براميل النفط، في الوقت الذي يدفع فيه المنتجون المال للتخلص من البراميل التي لديهم.



