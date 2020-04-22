تعقيم دورى لمدارس بورسعيد مقر لجان إمتحانات الثانوية والعامة والدبلومات الفنية

أكد د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم استمرار عملية تطهير وتعقيم جميع مدارس المحافظة وديوان المديرية ومقرات الإدارات التعليمية حفاظا على صحة العاملين كإجراء احترازى للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وقال وكيل الوزارة إن عملية التعقيم الدورى لكافة المنشآت التعليمية تأتى فى اطار خطة الدولة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفيذا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بضرورة بتكاتف كل أجهزة الدولة للتصدى لفيروس كورونا المستجد.





وأضاف باهى، أنه جار تعقيم المدارس التى ستشهد امتحانات شهادة الثانوية عامة والدبلومات الفنية بصفة يومية حسب التعليمات الوزارية ، موجها الشكر لكافة اجهزة المحافظة المتعاونة والمنفذة لعملية التطهير والتعقيم بشكل يومى.



