AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تعقيم دورى لمدارس بورسعيد مقر لجان إمتحانات الثانوية والعامة والدبلومات الفنية

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 01:34 م
جانب من أعمال التطهير
جانب من أعمال التطهير والتعقيم
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
أكد د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم استمرار عملية تطهير وتعقيم جميع مدارس المحافظة وديوان المديرية ومقرات الإدارات التعليمية حفاظا على صحة العاملين كإجراء احترازى للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال وكيل الوزارة إن عملية التعقيم الدورى لكافة المنشآت التعليمية تأتى فى اطار خطة الدولة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفيذا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بضرورة بتكاتف كل أجهزة الدولة للتصدى لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف باهى، أنه جار تعقيم المدارس التى ستشهد امتحانات شهادة الثانوية عامة والدبلومات الفنية بصفة يومية حسب التعليمات الوزارية ، موجها الشكر لكافة اجهزة المحافظة المتعاونة والمنفذة لعملية التطهير والتعقيم بشكل يومى.

جاء ذلك خلال تفقد مدرسة ٦ أكتوبر الثانوية للبنات اثناء عملية التعقيم والتطهير للمدرسة بحضور د. هشام الجعبرى مدير عام ادارة شمال التعليمية و ايهاب عبد المقصود مدير ادارة التعليم الثانوى المركزى وهالة سمير مدير المدرسة.
تعقيم دورى لمدارس بورسعيد مقر لجان إمتحانات الثانوية والعامة والدبلومات الفنية
تعقيم دورى لمدارس بورسعيد مقر لجان إمتحانات الثانوية والعامة والدبلومات الفنية
تعقيم دورى لمدارس بورسعيد مقر لجان إمتحانات الثانوية والعامة والدبلومات الفنية
تعقيم دورى لمدارس بورسعيد مقر لجان إمتحانات الثانوية والعامة والدبلومات الفنية
تعقيم دورى لمدارس بورسعيد مقر لجان إمتحانات الثانوية والعامة والدبلومات الفنية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمتابعة حالة المدارس..غرفة عمليات على مستوى مديرية وإدارات بورسعيد التعليمية

بدء عملية تعقيم منشآت بورسعيد التعليمية والمدارس ضد فيروس كورونا المستجد

باهي: تقديم نماذج للتعليم عن بعد لطلاب بورسعيد خلال فترة تعليق الدراسة

تعليم القليوبية: مستعدون لامتحانات الثانوية والدبلومات بالإجراءات الوقائية وأعمال التطهير

عامل مدرسة في بورسعيد يبتكر جهازا للتعقيم من كورونا .. ووكيل الوزارة يوجه بتكريمه

تعقيم مدرسة في بورسعيد قبل صرف معاشات أبريل

ترشيحاتنا

بـ القطيفة المطرز.. شمس الكويتية تبهر متابعيها بإطلالة ناعمة

فيفي عبده عن مقلب رامز جلال: كهربني زيادة عن اللزوم وهوديه في داهية.. فيديو

ننشر التجهيزات النهائية لمراسم استقبال السيسي بالإسماعيلية.. صور

اقتراح جديد من فايلر لاستكمال الدوري المصري.. تعرف عليه

رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان المعظم

البنك المركزي يرفع حدود السحب للأفراد اعتبارا من شهر رمضان المقبل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ القطيفة المطرز.. شمس الكويتية تبهر متابعيها بإطلالة ناعمة

شاهد.. هيفاء وهبي بـ البيجامة من الحجر المنزلي

بفستان محتشم.. الراقصة دينا تخطف الأنظار على إنستجرام