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محافظات

تموين الوادي الجديد: برامج مشتركة لتوفير احتياجات رمضان بأسعار مخفضة

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 03:53 م
صلاح سيد وكيل وزارة
صلاح سيد وكيل وزارة التموين بمحافظة الوادي الجديد
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منصور ابوالعلمين

كشف صلاح سيد، وكيل وزارة التموين بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن وضع مديرية التموين بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وفرع المصرية ماركت، برامج لوصول كميات كبيرة من السلع الغذائية واحتياجات شهر رمضان للقرى البعيدة والنائية ومناطق الاستصلاح الحديث وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.


وقال صلاح، في تصريح صحفي، إن محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، طالب بضرورة فتح منافذ جديدة بمختلف الأحياء السكنية بالمدن والقرى وتوفير كافة السلع للمواطنين طوال الشهر الكريم، كما طالب المحافظ أيضًا بتشكيل لجان مراقبة مشتركة من التموين ومباحث التموين والبيطري ومجالس المدن لمرافبة الأسواق، موضحًا أن المديرية ضخت كميات كبيرة من المواد البترولية والبوتاجاز والسلع التموينية تكفى سكان المحافظة خلال الشهر الكريم.


من جانب اخرأكد الدكتور ناجي عوض، مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، أن المديرية تكثف حملات المرور والتفتيش على الأسواق ومحال الجزارة وبيع الأسماك واللحوم المجمدة، لضبط التجار المخالفين والتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.


وأضاف عوض أن الحملات مستمرة بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة وذلك لتحرير محاضر للمخالفين وإعدام المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك بكافة مراكز المحافظة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

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