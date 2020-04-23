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أخبار البلد

الفلاحين: تخزين منتجات بأكثر من احتياجاتنا وقت الأزمات جريمة

الخميس 23/أبريل/2020 - 08:14 ص
السيسي والفلاحين
السيسي والفلاحين
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شيماء مجدي
قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لفلاحين مصر بعدم تخزين الأقماح في بيوتهم أكثر من الاحتياجات المنزلية ستنفذ حرفيًا .

ولفت "أبو صدام" في تصريحات لـ "صدى البلد"، إلي أن ذلك واجب وطني وديني وإنساني في ظل الأزمة الحالية لانتشار فيروس كورونا وإغلاق العديد من منافذ الاستيراد والتخوف من طول فترة ارتباك اسواق التصدير والاستيراد .

وأضاف "أبوصدام" أن تخزين منتجات اكثر من الاحتياجات في اوقات الازمات يمثل جريمة احتكار واستغلال مرفوضة دينيا وانسانيا ويعاقب عليها القانون ، مشيرا إلي أن اسعار الاقماح التي تستلم بها الحكومة الأقماح هذا العام اعلى من الاسعار العالمية.

ونوه" نقيب الفلاحين" إلي أن الأقماح التي تشتريها الدولة تعود على الفلاحين مرة أخري في صورة رغيف الخبز المدعم وفي صورة مكرونة في السلع التموينية وتوزع على كل الاهل والاقرباء من المصريين.

وأوضح عبدالرحمن ان الرئيس عبدالفتاح السيسي حث في خطابه علي عدم استغلال الأزمة في البناء على الأراضي الزراعية لذا ندعو كل الفلاحين بأن يكونوا على قدر الحدث وان يضربوا أروع الأمثلة في هذه الأزمة التي لا يعرف مداها إلا الله .

وتابع عبدالرحمن ان وزارة التموين تطمح في الحصول علي 3.5 مليون طن من الأقماح  وبالتواصل مع القيادات الفلاحية وكبار رجال عائلات المزارعين اعربوا عن ثقتهم التامة في القيادة السياسية الحكيمة وبعثوا برسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي مفادها بأن الفلاحين  لن يتوقفوا عن تسليم الاقماح حتي امتلاء السعه التخزينيه لدي الحكومه وانهم علي استعداد لتسليم الاقماح مجانا لو استدعي الأمر .
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