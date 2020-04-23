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مرأة

بمكياج جذاب.. طليقة خالد عليش تستعرض جمالها في أحدث جلسة تصوير

الخميس 23/أبريل/2020 - 03:02 ص
طليقة خالد عليش
طليقة خالد عليش
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة ميما الشامي طليقة المذيع والممثل خالد عليش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة من أحدث جلسة تصوير.


لفتت طليقة خالد عليش الأنظار بمكياجها الملفت والصاخب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة واعتمدت على أحمر شفاه كشف عن جمالها، إضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها، كما ظهرت أيضا بعدسات ملونة مما كشف عن جمالها.


واعتمدت طليقة  خالد عليش على خصلات شعرها البنى الانسيابى المنسدل على كتفيها، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

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حياة الكوارنتيشنا 😅 8-4-2020 #sleepalldaylong #quarantine #stayhome #stayhomestaysafe #quarantinelife #quarantinedays #خليك_بالبيت #خليك_في_البيت #خليك_فالدار #خليك_في_الدار🏠🏠 وياريت يا جماعة بالمرة كل واحد خليك في حالك 😂😂😂 #stayhomestaysafe #stayhome #stayathome #stayasleep # #خليك_فالدار #خليك_بالبيت🏠. ———————————————————————#MimaShamy #Presenter #Actress #Blogger #Influencer #Cairo #Fashion #Style #Celebrity #PublicFigure #Model #Fashion #Model #Star #model ————————————————————— Make up by @ayakamel_makeupartist ——————Hair @ahmedstar8085 —————————————-Photo credit @houbastudios

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