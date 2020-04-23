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فن

عرض الفتوة لـ ياسر جلال منتصف الليل على الحياة

الخميس 23/أبريل/2020 - 03:32 ص
مسلسل الفتوة
مسلسل الفتوة
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أحمد إبراهيم
أعلنت قناة الحياة مواعيد عرض مسلسل "الفتوة" للفنان ياسر جلال وذلك خلال أيام الشهر الكريم. 


وجاء مواعيد عرض مسلسل الفتوة حيث ينطلق العرض الأول فى 12 منتصف الليل والإعادة 4 صباحا - 4:30 عصرا. 


مسلسل "الفتوة" أحداثه تدور فى زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.

ويشارك في بطولته الفنان ياسر جلال يقوم بالتصوير لمسلسل الجديد الفتوه الذي من المقرر ان يتم عرضة في رمضان القادم ويشارك في البطولة الفنانة مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

ويانتى مسلسل الفتوة العمل الرابع على التوالى كبطولة مطلقة للفنان ياسر جلال خلال دراما رمضان حيث قد من قبل "ظل الرئيس ورحيم ولمس اكتاف".  
 
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