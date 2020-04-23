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فن

رامي رضوان يهنئ الأمة الإسلامية بقدوم شهر رمضان

الخميس 23/أبريل/2020 - 06:00 ص
رامى رضوان
رامى رضوان
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رنا اشرف
نشر الإعلامى رامى رضوان عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة مكتوبا عليها كل عام وانتم بخير.

كتب معلقا على الصورة " كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم"

وتابع قائلا "اللهم أتمه علينا بالخير والبركات والصحة والعافية ورفع البلاء.. كل عام ونحن جميعا الى الله أقرب"

نالت الصورة إعجاب متابعيه وكانت تعليقاتهم كالاتي:
كل سنه وانت ودنيا بخير يارب
كل عام وانت والاسره الكريمه بألف خير
كل سنة وأنت واسرتك بخير وصحة وسعادة ورمضان كريم
وانت بصحة وهنا انت وآهل بيتك ويبعد عنكم كل شر يارب

وأعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الخميس الموافق الثالث والعشرين من شهر إبريل لعام ألفين وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا، وأن يوم الجمعة الموافق الرابع والعشرين من شهر إبريل هو أول أيام شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا.

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