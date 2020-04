رامي رضوان يهنئ الأمة الإسلامية بقدوم شهر رمضان

View this post on Instagram

كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم اللهم أتمه علينا بالخير والبركات والصحة والعافية ورفع البلاء 🙏🏼🌙🌺 كل عام ونحن جميعا الى الله أقرب