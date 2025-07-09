إنجاز طبي جديد بقسم جراحة الأوعية الدموية في مستشفى القناطر الخيرية

واصل مستشفى القناطر الخيرية خطواته الثابتة نحو التميز في الخدمات الطبية، بعد أن شهد قسم جراحة الأوعية الدموية بالمستشفى نجاح حالتين نادرتين تُجرى إحداهما لأول مرة على مستوى محافظة القليوبية، ما يعكس الطفرة الكبيرة التي يشهدها القطاع الصحي بالمحافظة.



الحالة الأولى تمثلت في إجراء عملية علاج دوالي الساقين بالليزر EVLA، وهي المرة الثانية التي تُجرى فيها هذه التقنية الحديثة خلال أسبوع واحد فقط داخل المستشفى، وتعد من أكثر طرق العلاج تطورًا لما توفره من مزايا متعددة، أبرزها الاستغناء عن الجراحة، وانعدام الشعور بالألم، وسرعة التعافي، فضلًا عن نتائجها الدقيقة التي تُحسّن من وظيفة ومظهر الساق.



وتمثل هذه النوعية من العمليات خطوة سباقة على مستوى مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، إذ يتم تطبيقها للمرة الأولى داخل مستشفى حكومي بالمحافظة.



أما الحالة الثانية، فقد كانت عملية بتر عند مفصل الفخذ (Hip Disarticulation Amputation)، وهي من أكثر الجراحات تعقيدًا وخطورة على مستوى العالم، حيث تصل معدلات الوفاة المصاحبة لها إلى نحو 50%، إلا أن الفريق الطبي تمكن من إنقاذ حياة المريض وإجراء العملية بنجاح، حيث أصبحت حالته مستقرة بعد تدخل جراحي دقيق يُجرى للمرة الأولى داخل مستشفى القناطر الخيرية.



هذا الإنجاز تحقق بفضل فريق طبي متميز من قسم جراحة الأوعية الدموية ضم الدكتور كريم كمال والدكتور طارق الشوري، وبالتعاون مع قسم التخدير بقيادة الدكتور هشام سعيد، حيث تم التعامل مع الحالات بمنتهى الدقة والاحترافية، ما يؤكد جاهزية المستشفى لاستقبال الحالات الحرجة والمعقدة.



وفي هذا السياق، وجّه الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، الشكر إلى الدكتور سيد النحاس مدير المستشفى، مشيدًا بما تحقق من نجاح يعكس كفاءة الأطقم الطبية العاملة بالمستشفى، مؤكدًا أن هذه الخطوات تسهم في تقديم خدمات طبية متقدمة لأهالي القناطر الخيرية والمناطق المجاورة دون الحاجة إلى تحويلهم لمستشفيات خارجية.



يُذكر أن مستشفيات القليوبية شهدت خلال عام 2025 عددًا من العمليات الجراحية الناجحة في تخصصات دقيقة، من بينها جراحات القلب المفتوح بمستشفى بنها التعليمي، واستئصال أورام معقدة بمستشفى قليوب التخصصي، إلى جانب تدخلات جراحية نادرة في مستشفى شبين القناطر المركزي، مما يعكس توجه مديرية الصحة نحو تعزيز قدرات المستشفيات العامة وتحقيق الاكتفاء في تقديم الخدمات التخصصية داخل نطاق المحافظة.