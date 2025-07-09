إزالة الإشغالات ورفع وصلات الكهرباء العشوائية في حملة بشبرا الخيمة

واصلت أجهزة محافظة القليوبية الحملة المكبرة لرفع الإشغالات بشارع مساكن الياسمين، بمنطقة مسطرد بشبرا الخيمة، والتي بدأها المحافظ المهندس أيمن عطية أمس، الثلاثاء، لإزالة الإشغالات والتعديات بالمنطقة.



وقامت الحملة بإزالة التندات المخالفة أمام المحلات، والتي كانت تشوه المظهر الحضاري وتعوق حركة المارة، كما تم رفع جميع وصلات الكهرباء العشوائية التي كانت تتسبب في سرقة التيار الكهربائي وتشكل خطرًا على السلامة العامة.

وشملت أعمال الحملة أيضًا مراجعة تراخيص المحلات للتأكد من قانونية أوضاعها، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين الذين لم يلتزموا بالضوابط والقوانين المنظمة.

وتأتي هذه الجهود المستمرة في إطار سعي المحافظة لإعادة الانضباط للشارع، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين، والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

وشدد محافظ القليوبية على أن هذه الحملات ستستمر بشكل يومي في مختلف المناطق للتصدي لأي تعديات أو مخالفات.