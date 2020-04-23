حوالي 15 ألف إصابة كورونا و200 وفاة.. وإسرائيل تقرر حظر البلدات العربية

أعلنت وسائل الإعلام العبرية اليوم الخميس عن ارتفاع جديد فى إصابات كورونا التي تقترب من 15 ألف حالة وحوالى 200 وفاة كوفيد19 وقرر الحكومة الإسرائيلية لفرض حظر التجول في البلدات العربية.





وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية أن إجمالى عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد وصل إلى 14592 حالة والوفيات وصلوا إلى 191 حالة.





وسجلت الوزارة وفاة امرأة تبلغ من العمر 74 عامًا ورجل يبلغ من العمر 94 عامًا الليلة المنصرمة في تل أبيب نتيجة وباء كورونا.





وأضافت وزارة الصحة في بيان لها عممته على وسائل الاعلام ان من بين عدد الإصابات توجد 139 حالة خطيرة منهم 106 شخصًا يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي، وأشارت الوزارة إلى أن 124 شخصًا حالتهم متوسطة، فيما وصفت إصابات 8906 بـ الطفيفة، بينما تعافى 5215 من الوباء.





وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن 483 مصابًا يتلقى العلاج بالمستشفيات من ضمنهم الحالات الخطيرة والمتوسطة، فيما يخضع 6469 مصابًا للعلاج المنزلي، بينما تستضيف الفنادق التي أُعدت لمصابي كورونا 2210 مريضا، موضحة أنها تقوم بدراسة ملفات 17 شخصًا لتحويلهم لمراكز العلاج المناسبة.





وبالنظر إلى الانخفاض في الحالات الإصابات الجديدة يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تسمح بإعادة فتح محلات مصففي الشعر والحلاقين والشركات الأخرى، غير أن تدابير تخفيف القيود على التنقل ما تزال قيد المناقشة ولم يتم تأكيدها بعد من طرف الحكومة.





وكانت الحكومة، قررت الإعلان عن حظر التجول، لمدة 24 ساعة خلال يوم الذكرى وعيد استقلال البلاد، لتجنب أي تجمع للناس.





فيما سيتم تطبيق حظر التجول في بعض المدن العربية مساء اليوم الخميس بمناسبة بداية شهر رمضان للمسلمين الذين سيحتفلون به هذا العام بحضور عائلاتهم التي تعيش تحت سقف واحد فقط.