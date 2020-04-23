AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

حوالي 15 ألف إصابة كورونا و200 وفاة.. وإسرائيل تقرر حظر البلدات العربية

الخميس 23/أبريل/2020 - 08:37 ص
15 ألف إصابة كورونا
15 ألف إصابة كورونا و200 وفاة فى إسرائيل
Advertisements
سمر صالح
أعلنت وسائل الإعلام العبرية اليوم الخميس عن ارتفاع جديد فى إصابات كورونا التي تقترب من 15 ألف حالة وحوالى 200 وفاة كوفيد19 وقرر الحكومة الإسرائيلية لفرض حظر التجول في البلدات العربية.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية أن إجمالى عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد وصل إلى 14592 حالة والوفيات وصلوا إلى 191 حالة.

وسجلت الوزارة وفاة امرأة تبلغ من العمر 74 عامًا ورجل يبلغ من العمر 94 عامًا الليلة المنصرمة في تل أبيب نتيجة وباء كورونا.

وأضافت وزارة الصحة في بيان لها عممته على وسائل الاعلام ان من بين عدد الإصابات توجد 139 حالة خطيرة منهم 106 شخصًا يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي، وأشارت الوزارة إلى أن 124 شخصًا حالتهم متوسطة، فيما وصفت إصابات 8906 بـ الطفيفة، بينما تعافى 5215 من الوباء.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن 483 مصابًا يتلقى العلاج بالمستشفيات من ضمنهم الحالات الخطيرة والمتوسطة، فيما يخضع 6469 مصابًا للعلاج المنزلي، بينما تستضيف الفنادق التي أُعدت لمصابي كورونا 2210 مريضا، موضحة أنها تقوم بدراسة ملفات 17 شخصًا لتحويلهم لمراكز العلاج المناسبة.

وبالنظر إلى الانخفاض في الحالات الإصابات الجديدة يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تسمح بإعادة فتح محلات مصففي الشعر والحلاقين والشركات الأخرى، غير أن تدابير تخفيف القيود على التنقل ما تزال قيد المناقشة ولم يتم تأكيدها بعد من طرف الحكومة.

وكانت الحكومة، قررت الإعلان عن حظر التجول، لمدة 24 ساعة خلال يوم الذكرى وعيد استقلال البلاد، لتجنب أي تجمع للناس.

فيما سيتم تطبيق حظر التجول في بعض المدن العربية مساء اليوم الخميس بمناسبة بداية شهر رمضان للمسلمين الذين سيحتفلون به هذا العام بحضور عائلاتهم التي تعيش تحت سقف واحد فقط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إسرائيل تحت الحصار.. طوارئ وإغلاق المؤسسات والطيران بسبب كورونا

وباء كورونا يجبر الدول العربية على مواجهته.. حظر تجوال وإغلاق تجاري واسع

ما أعلى دولة خليجية تسجل إصابات بكورونا؟.. رسم بياني يكشف التفاصيل

إسرائيل تعلن خامس حالة وفاة بكورونا وارتفاع عدد المصابين إلى 2030

51 حالة وفاة و8611 إصابة بفيروس كورونا في إسرائيل

قرارات عاجلة من حكومة الكويت لمواجه تفشي فيروس كورونا

ترشيحاتنا

نجم الزمالك السابق: الخطيب أحرف لاعب في تاريخ الكرة المصرية.. فيديو

شاهد.. صفية العمري تسترجع ذكرياتها على السجادة الحمراء

الأهلي يكشف سر تأخر إعلان تجديد عقد فايلر ..فيديو

شاهد.. رجل يبصق على المنتجات داخل سوبر ماركت في السعودية.. ومخاوف من كورونا

برسالة وداع لزملائه.. محمد العدل يعلن ترك رئاسة قناة الأهلي نهاية الشهر لظروف خاصة

أخبار الرياضة.. رسالة الأهلي لحسام عاشور.. سر تأخر إعلان تجديد فايلر.. اتحاد الكرة يرفض الإفراج عن 5 ملايين جنيه مستحقات للزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. رجل يبصق على المنتجات داخل سوبر ماركت في السعودية.. ومخاوف من كورونا

11 فائدة للجسم عند تناول الزبادي مع الثوم

تزامنا مع رمضان.. طريقة عمل الفول المدمس