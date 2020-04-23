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أخبار العالم

انهيار أسعار الذهب لأدنى مستوى| تفاصيل

الخميس 23/أبريل/2020 - 10:11 ص
إنهيار أسعار الذهب
إنهيار أسعار الذهب لأدني مستوي
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سمر صالح
تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، إذ باع المستثمرون المعدن النفيس لجني الأرباح من ارتفاعات كبيرة حققها في الجلسة الماضية، لكن الأسعار تماسكت فوق مستوى 1700 دولار للأوقية (الأونصة) بفضل وعود بمزيد من إجراءات التحفيز الأمريكية لتخفيف الضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1710.78 دولار للأوقية بحلول الساعة 0520 بتوقيت جرينتش، بعد أن قفز أكثر من 1.5% .

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 1738.90 دولار للأوقية.

وقال ستيفن إينس، كبير محللي السوق لدى شركة الخدمات المالية أكسي كورب: "تميل السوق على الأرجح أكثر صوب جني الأرباح من الذهب، ببساطة لأنه قرب مستويات مرتفعة لنطاق مسجل في الآونة الأخيرة".

وأضاف "الولايات المتحدة ضخت المزيد من التحفيز، وهذا إيجابي فعلا للذهب لأنه يزيد العجز المالي في البلاد".

ومقابل عملات منافسة رئيسة، ارتفع الدولار لأعلى من ذروة أسبوعين في وقت سابق من الجلسة، ما يزيد تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

وصعدت أسواق الأسهم الآسيوية، إذ ساهم الجمع بين انتعاش أسعار النفط من مستويات تاريخية متدنية والتعهد بمزيد من الدعم الحكومي الأمريكي لتخفيف أثر تضرر الاقتصاد من فيروس كورونا، في تهدئة الأسواق المتوترة.

ويميل الذهب للاستفادة من إجراءات تحفيز واسعة الانتشار من بنوك مركزية، إذ إنه يعتبر تحوطا في مواجهة التضخم وتراجع العملة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.6 % إلى 1949.18 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.4 % إلى 760.35 دولار للأوقية، بينما ربحت الفضة 0.6 % إلى 15.24 دولار للأوقية.
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