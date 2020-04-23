AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الذهب يتراجع بفعل جني أرباح لكنه يتماسك فوق 1700 دولار

الخميس 23/أبريل/2020 - 09:11 ص
صدى البلد
Advertisements
رويترز

تراجع الذهب اليوم، الخميس، إذ باع المستثمرون المعدن النفيس لجني الأرباح من ارتفاعات كبيرة حققها في الجلسة الماضية، لكن الأسعار تماسكت فوق مستوى 1700 دولارا للأوقية (الأونصة) بفضل وعود بمزيد من إجراءات التحفيز الأمريكية لتخفيف الضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 1710.78 دولار للأوقية بحلول الساعة 0520 بتوقيت جرينتش، بعد أن قفز أكثر من 1.5 بالمائة يوم الأربعاء، ولم يطرأ تغير يُذكر على الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 1738.90 دولار للأوقية.

وقال ستيفن إينس، كبير محللي السوق لدى شركة الخدمات المالية أكسي كورب: "تميل السوق على الأرجح أكثر صوب جني الأرباح من الذهب، ببساطة لأنه قرب مستويات مرتفعة لنطاق مسجل في الآونة الأخيرة".

وأضاف: "الولايات المتحدة ضخت المزيد من التحفيز، وهذا إيجابي فعلا للذهب لأنه يزيد العجز المالي في البلاد".

ومقابل عملات منافسة رئيسية، ارتفع الدولار لأعلى من ذروة أسبوعين في وقت سابق من الجلسة، مما يزيد تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

وصعدت أسواق الأسهم الآسيوية، إذ ساهم الجمع بين انتعاش أسعار النفط من مستويات تاريخية متدنية والتعهد بمزيد من الدعم الحكومي الأمريكي لتخفيف أثر تضرر الاقتصاد من فيروس كورونا في تهدئة الأسواق المتوترة.

ويميل الذهب للاستفادة من إجراءات تحفيز واسعة الانتشار من بنوك مركزية إذ أنه يُعتبر تحوطا في مواجهة التضخم وتراجع العملة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.6 بالمائة إلى 1949.18 دولار للأوقية.

وصعد البلاتين 0.4 بالمائة إلى 760.35 دولار للأوقية، بينما ربحت الفضة 0.6 بالمائة إلى 15.24 دولار للأوقية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تراجع عالمي كبير بسبب كورونا.. أسعار الذهب اليوم الجمعة

الذهب يتراجع من ذروة أسبوعين بفعل تحفيز بنك الصين المركزي

الذهب يهبط 1% مع انتعاش الأصول عالية المخاطر

تراجع أسعار الذهب والسبب كورونا.. تفاصيل

ارتفاع اسعار الذهب اليوم بسبب المخاوف من تفاقم وباء فيروس كورونا

الذهب يرتفع باعتباره «ملاذًا آمنًا» قبل اجتماع أوبك+

ترشيحاتنا

تزامنا مع رمضان.. طريقة عمل الفول المدمس

هنفطر ايه.. فطيرة الطاسة بمذاق لن تتوقعيه

فى ذكرى رحيل زين العشماوى .. عدد زيجاته وسر توقفه عن التمثيل

الحكومة تعتمد إجراءات جديدة لمجابهة كورونا في رمضان.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

في ذكرى وفاة الشاويش عطية.. قصة رحيل رياض القصبجي المأساوية

في عيد ميلاد أحمد عزمي.. قصة اتهامه بـ قضية مخدرات وقتل شقيقه على يد مسجل خطر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. رجل يبصق على المنتجات داخل سوبر ماركت في السعودية.. ومخاوف من كورونا

11 فائدة للجسم عند تناول الزبادي مع الثوم

تزامنا مع رمضان.. طريقة عمل الفول المدمس