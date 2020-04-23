ما هي شروط وجوب الصوم.. دار الإفتاء تكشف عنها

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن للصوم شروط يجب توافرها فى الإنسان، وهى الإسلام والبلوغ والعقل والإقامة، وقادرا على الصيام، أى ليس كافرا ولا صبيا ولا مجنونا ولا مسافرا.
وأضاف أمين الفتوى، فى رده على سؤال "ماهى شروط وجوب الصوم؟ أن المرأة الحائض لا يجب عليها الصوم لأنها لا تقدر عليه قدرة شرعية أى ممنوعة من الصيام بأمر شرعي، وكذلك لا يجب الصيام على المريض فهو ليس قادرا عليه قدرة حقيقية.
وأضاف أمين الفتوى، فى رده على سؤال "ماهى شروط وجوب الصوم؟ أن المرأة الحائض لا يجب عليها الصوم لأنها لا تقدر عليه قدرة شرعية أى ممنوعة من الصيام بأمر شرعي، وكذلك لا يجب الصيام على المريض فهو ليس قادرا عليه قدرة حقيقية.
4 شروط لوجوب لوجوب الصيام
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه إذا توافرت في الإنسان الشروط الأربعة التالية وجب عليه صوم رمضان.
وأوضحت " الإفتاء " في إجابتها عن سؤال: " ما شروط وجوب صيام شهر رمضان؟"، أن أول هذه الشروط هو الإسلام، وهو شرط عام للخطاب بفروع الشريعة.
وأضافت دار الإفتاء أن ثاني الشروط هو البلوغ، ولا تكليف إلا به؛ لأن الغرض من التكليف هو الامتثال، وذلك بالإدراك والقدرة على الفعل، والصبا والطفولة عجز، ونص الفقهاء على أنه يؤمر به الصبي لسبعٍ - كالصلاة - إن أطاقوا.
وتابعت أن ثالث الشروط هو العقل؛ إذ لا فائدة من توجه الخطاب دونه، فلا يجب الصوم على مجنون إلا إذا أثم بزوال عقله، في شراب أو غيره، ويلزمه قضاؤه بعد الإفاقة.
وواصلت أن رابع الشروط هو القدرة على الصوم، لافتةً أن تحقق القدرة على الصوم يكون بالصِّحَّة؛ فلا يجب صوم رمضان على المريض ومَنْ في معناه مِمَّن تلحقه مَشَقَّة فوق استطاعته ، و الإقامة؛ فلا يجب الصوم على الْمُسَافر، و عدم المانع شرعًا؛ فلا يجب الصوم على الحائض والنُّفَساء.
وأردفت أن الأئمة الأربعة اتفقوا على أن صوم رمضان واجب على كل مسلم، بالغ، عاقل، طاهر من حيض أو نفاس، مقيم، قادر على الصوم.
هل يقبل صيام تارك الصلاة؟