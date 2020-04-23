AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

شلل مروري بشارع فيصل.. فيديو

الخميس 23/أبريل/2020 - 01:19 م
صدى البلد
Advertisements
منار نور _ عدسه : اشرف العمدة
شهد محيط شارع فيصل تكدس مروري منذ صباح اليوم على الرغم من تحذيرات وزارة الصحة، إلا أن الكثير من المصريين ينقصهم الوعى الكافى لمخاطر فيروس كورونا وسرعة انتشاره وهذا ما نراه يوميًا. 

رصدت عدسة "صدى البلد" ازدحام المواطنين في شارع فيصل والذي تسبّب في شلل مروري. 

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، عن خروج 65 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 935 حالة حتى اليوم.
Advertisements

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يُصدر قرارا بإجازة السبت المقبل بمناسبة عيد تحرير سيناء

الأرصاد تحذر من منخفض جوي أول أيام شهر رمضان.. فيديو

بسبب نجم بيراميدز.. أول خطوات الإسماعيلي في أزمة الـ20 مليون جنيه

في عيد ميلاد فلة الجزائرية.. زواجها من لاعب الزمالك وتورطها بقضية آداب

كيف إستغلت ريهام حجاج أزمتها مع خالد النبوي في دعاية مسلسل لما كنا صغيرين

زيادة جديدة في المرتبات.. 75 جنيها علاوة دورية وحافز إضافي يصل إلى 375 جنيها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى تحد لإجراءات الحكومة للحد من كورونا.. مصلى أعلى سطح منزل لأداء صلاة التراويح

هدايا وتورتة وشيكولاتة.. احتفالات بمستشفى عزل قها بعد خروج متعافين من كورونا..صور

شاهد.. رجل يبصق على المنتجات داخل سوبر ماركت في السعودية.. ومخاوف من كورونا