شلل مروري بشارع فيصل.. فيديو

شهد محيط شارع فيصل تكدس مروري منذ صباح اليوم على الرغم من تحذيرات وزارة الصحة، إلا أن الكثير من المصريين ينقصهم الوعى الكافى لمخاطر فيروس كورونا وسرعة انتشاره وهذا ما نراه يوميًا.





رصدت عدسة "صدى البلد" ازدحام المواطنين في شارع فيصل والذي تسبّب في شلل مروري.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، عن خروج 65 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 935 حالة حتى اليوم.