يارا في أحدث إطلالة لها بالعباية الرمضانية.. شاهد

شاركت الفنانة يارا جمهورها بصورة لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





حيث علقت يارا على الصورة قائلة: "رمضان كريم للجميع إن شاء الله هالشهر بيكون خير و بركه و صحه وامان يارب علي الجميع و ما تنسوا خليكم بالبيت".





وتفاعل مع الصورة عدد من محبيها حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي " شكلك بالعبايه يجنن يا يارا ".





وتابعت أخرى قائلة: "كل سنه و انتي طيبه و رمضان كريم عليكي".





ويذكر أن آخر أعمال يارا كانت أغنيتها "مليت" مع الفنان الدوزي، كلمات عبدالقادر الدوزي ومحمد برحيل، ألحان دي جي يوسف ومحمد نوبال وأمين الدكالي، وتوزيع دي جي يوسف.



