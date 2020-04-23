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الحكومة تكشف سبب إجراءات مواجهة كورونا خلال رمضان ..فيديو

الخميس 23/أبريل/2020 - 06:46 م
صدى البلد
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أسامة علي

قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، إن السبب فى تمديد العمل بـ حظر التجول الجزئي من التاسعة مساء وحتى السادسة صباحًا خلال شهر رمضان، بعض الأنشطة التى يقوم بها المواطنون خلال الشهر الكريم، مثل شراء السحور، وأنه تم دارسة الاجراءات جيدا وأجمع الاطباء على أنها لن تؤثر سلبا.


وأوضح سعد خلال مداخلة هاتفية له مع فضائية فضائية "اكسترا نيوز "، أن بدء إقرار بدأ الحظر الجزئي خلال شهر رمضان من التاسعة مساء بدلا من الثامنة لأن يؤثر كثيرا على الوضع الوبائى فى مصر، وتم اتخاذ الإجراءات تيسيرا على المواطنين.


وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء،أهمية سلوكيات المواطنين خلال ساعات النهار التي لا يطبق خلالها حظر التجوال،وضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي وباء فيروس كورونا.


وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تمديد العمل بـ حظر التجول الجزئي من التاسعة مساء وحتى السادسة صباحًا اعتبارًا من غد، الجمعة، مع السماح بفتح المراكز التجارية طوال أيام الأسبوع بما فيها الجمعة والسبت اعتبارًا مع الغد؛ لتجنب التكالب على المحال التجارية.


كما أعلن مدبولي مواعيد حظر التجول خلال شهر رمضان لتشمل الحظر الجزئي يوميا من 9 مساء حتى 6 صباحا.


وتشمل القرارات فتح المولات والمحلات العامة يوميا طوال الأسبوع بما فيها يوما الجمعة والسبت حتى 5 مساء.


وأعلن استمرار خدمة الدليفري في المطاعم طوال اليوم والسماح للمواطنين بالذهاب لطلب الطعام فقط طوال الأسبوع.


وشملت قرارات الحكومة خدمات المرور أيضا السماح بترخيص المركبات الجديدة فقط اعتبارا من الأسبوع المقبل.  
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