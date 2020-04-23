تمديد الحظر وفتح المولات.. تفاصيل قرارات الحكومة اليوم لمواجهة كورونا في رمضان

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تمديد العمل بـ حظر التجول الجزئي من التاسعة مساء وحتى السادسة صباحًا اعتبارًا من غد، الجمعة، مع السماح بفتح المراكز التجارية طوال أيام الأسبوع بما فيها الجمعة والسبت اعتبارًا مع الغد؛ لتجنب التكالب على المجال التجارية.









كما أعلن مدبولي مواعيد حظر التجول خلال شهر رمضان لتشمل الحظر الجزئي يوميا من 9 مساء حتى 6 صباحا.









وتشمل القرارات فتح المولات والمحلات العامة يوميا طوال الأسبوع بما فيها يوما الجمعة والسبت حتى 5 مساء.









وأعلن استمرار خدمة الديليفري في المطاعم طوال اليوم والسماح للمواطنين بالذهاب لطلب الطعام فقط طوال الأسبوع.









وشملت قرارات الحكومة خدمات المرور أيضا بسماح ترخيص المركبات الجديدة فقط اعتبارا من الأسبوع المقبل.









اقرأ أيضا | مواعيد حظر التجول خلال شهر رمضان من 9 مساء وحتى 6 صباحا ..فيديو





وقررت الحكومة استمرار تخفيض عدد العاملين كما هو سابقا لمدة اسبوعين ، وقال مصطفى مدبولي إنه سيبدأ عدد من الخدمات فى العمل تدريجيا اعتبارا من الاسبوع القادم مثل الشهر العقارى وسيتم الاعلان عن بقية القطاعات التى يمكن اعادة العمل بها تدريجيا.









وحذر رئيس الحكومة من أنه فى حالة تزايد أعداد المصابين بشكل كبير سيتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة وهذا متوقف على سلوك المواطن وهناك مراقبة أسبوعية وسيتم اتخاذ اجراءات بشكل أسبوعى على حسب المعطيات الموجودة، وأضاف قائلا : " نأمــل أن تعود الحياة لطبيعتها تدريجيا بعد عيد الفطر".









وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن الإجراءات الجديدة بشأن مواجهة فيروس كورونا خلال شهر رمضان، اليوم الخميس، أنه سيتم الاستمرار في تخفيض العمالة، وهناك خدمات سيتم البدء في تقديمها تدريجيًا اعتبارًا من الأسبوع القادم وسيتم الإعلان عنها ببيان الوزارة، وهناك خدمات في الشهر العقاري سيتم إتاحتها اعتبارًا من الأسبوع المقبل لكونها لا تتسبب في الزحام.









وناقش اجتماع مجلس الوزراء، قرارات اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا حول الحظر في شهر رمضان المبارك، وعددا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة جميع المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.









وتطرق الاجتماع، الذي انعقد عبر تقنية الفيديوكونفرانس، لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات خاصة الوزارات الخدمية ومدى توفير خدماتها للمواطنين في إطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين.









وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حرص الحكومة على متابعة تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، خاصة ما يتعلق بتحفيز الاقتصاد الوطني، والحد من التداعيات غير الإيجابية لهذا الظرف الاستثنائي على القطاعات.



