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محافظات

بشائر رمضان.. خروج 9 حالات جديدة من الحجر الصحي بـ قها لتعافيهم من كورونا.. صور

الخميس 23/أبريل/2020 - 07:07 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى

أعلنت مستشفى قها للحجر الصحي ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد إلى 86 شخصا بعد خروج 9 من المتعافين اليوم.

والمتعافون هم صلاح عبد الله علي وبدوي عواد بدوي وأسامة مصطفى حسن، وأحمد سميح بشار ومصطفى محمد جبريل وعزة محمد إبراهيم وزينب عبدالسلام ومحمد عبد الغني ومروة طلعت.

من جانبه أكد الدكتور يحيى زكريا مدرس رئيس قسم العناية المركزة بالمستشفى وأحد أعضاء الفريق الطبي بالمستشفى أن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطلق مشيرا ان عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع إلى 86 من إجمالي 111حالة استقبلها المستشفى وتوفى منهم 3.

وأضاف زكريا أن جميع الحالات الموجودة بالمستشفى مستقرة وأنه يتم عمل مسحات لهم يوميا لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دوري تطبيقا لبروتوكول العلاج المصري الذي أثبت فاعليته في مقاومة الفيروس.

وقال إن المستشفى لا يعاني من أي عجز في الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى مشيرا إلى أنه لايوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية.

بشائر رمضان.. خروج 9 حالات جديدة من الحجر الصحي بـ قها لتعافيهم من كورونا.. صور
بشائر رمضان.. خروج 9 حالات جديدة من الحجر الصحي بـ قها لتعافيهم من كورونا.. صور
بشائر رمضان.. خروج 9 حالات جديدة من الحجر الصحي بـ قها لتعافيهم من كورونا.. صور
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