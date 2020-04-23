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الوزراء: الوضع الوبائي في مصر بشأن كورونا مازال تحت السيطرة

الخميس 23/أبريل/2020 - 11:44 م
مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
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كريم الخطيب
قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، إن الوضع الوبائي في مصر بشأن فيروس كورونا مازال تحت السيطرة وهناك حالات كثيرة ثبتت شفائها. 

واضاف "نادر سعد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد" أنه تم فتح مستشفيات جديدة للعزل والحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا، ونسبة التعافي وصلت إلي  ١٠٢٤ حالة تقريبًا.

وشدد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء على أن الحكومة لا تتخذ إجراءات بالصدفة، بل تدرس القررات والإجراءات بشكل دقيق قبل الإعلان عنها. 


وأوضح أن فيروس كورونا سيبقى متواجدا ولا نستطيع أن نوقف الحياة خاصة أن الاقتصاد أصبح يعاني مثل كل العالم، والدول اصبحت تتعامل من أجل تحريك عجلة الإنتاج والاقتصاد. 


وأشار إلى أن العالم وصل الي مرحلة التعايش مع فيروس كورونا لحين الصول الي علاج له، مضيفا أنه لا ينصح بإقامة حفلات للافطار خلال شهر رمضان. 


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