AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

عزل عزبة جديدة في الإسماعيلية بسبب كورونا.. تفاصيل

الجمعة 24/أبريل/2020 - 12:34 ص
صدى البلد
Advertisements
أنحي هيبة
فرضت الجهات التنفيذية عزل طبي علي عزبة ابو صبيح بمركز ومدينة القنطرة غرب، بمحافظة الإسماعيلية، منذ قليل.

وكشفت مصادر رسمية، فرض العزل علي ما يقرب من ٥ منازل بالعزبة، بعد تأكد إصابة سيدة أربعينية بفيروس كورونا. 

وأكدت المصادر، اكتشاف إصابة السيدة والقادمة من زيارة عائلية بالها بمحافظة الدقهلية. 

وشعرت السيدة منذ أيام بأعراض برد قاس، صاحبها ارتفاع في درجة الحراك، وبتوقيع الكشف الطبي عليها، وخضوعها للتحليل، تأكد إيجابيته للفيروس. 

تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وعزل الأسرة والمنازل المجاورة، ويجري التنسيق لتوفير المواد الغذائية للأسر المعزولة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عزل صحى كامل لـ عزبة أبو ربيع بالإسماعيلية بعد إصابة عامل وزوجته بالكورونا

طلباتكم مجابة.. كيف تعيش عزبة الإسماعيلية بعد عزلها بسبب كورونا

عزل قرية أبو ربيع في الإسماعيلية 14 يوما بعد ظهور إصابتين بـ كورونا.. تعقيم المنطقة بالكامل.. وتوفير الخبز والسلع التموينية للأهالي

تعقيم مدارس العزبة الموبوءة بالإسماعيلية

ممنوع الخروج.. قوافل قناة السويس تدعم 350 أسرة بالعزبة الموبوءة في الاسماعيلية

أول فيديو لأهالي عزبة أبو ربيع المعزولة بسبب كورونا .. شاهد

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. رامز جلال أم عادل إمام.. من يربح صراع السادسة والنصف؟..وفاة المخرجة غادة أبو حساب بعد صراع مع المرض

أخبار الرياضة.. يوسف البلايلي يرفض الانضمام لـ الأهلي.. الزمالك يحسم مصير أحمد سيد زيزو

رامز جلال يوجه رسالة لضحايا برنامجه الرمضاني

تامر أمين يعلن موعد عودة الحياة لطبيعتها وانتهاء أزمة كورونا

بث مباشر.. صلاة التراويح من المسجد الحرام

ليس للتخفيف.. "الوزراء" يكشف الهدف من تقليل عدد ساعات الحظر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأميرة المحاربة.. وفاة رضيعة عمرها 5 أشهر بـ فيروس كورونا

بـ الباروكة.. هبة مجدى تهنئ الجمهور بحلول شهر رمضان

بملابس غجرية .. أشرف زكي يهنئ ابنته بعيد ميلادها .. والجمهور: شبهك جدا