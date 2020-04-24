عزل عزبة جديدة في الإسماعيلية بسبب كورونا.. تفاصيل

فرضت الجهات التنفيذية عزل طبي علي عزبة ابو صبيح بمركز ومدينة القنطرة غرب، بمحافظة الإسماعيلية، منذ قليل.





وكشفت مصادر رسمية، فرض العزل علي ما يقرب من ٥ منازل بالعزبة، بعد تأكد إصابة سيدة أربعينية بفيروس كورونا.





وأكدت المصادر، اكتشاف إصابة السيدة والقادمة من زيارة عائلية بالها بمحافظة الدقهلية.





وشعرت السيدة منذ أيام بأعراض برد قاس، صاحبها ارتفاع في درجة الحراك، وبتوقيع الكشف الطبي عليها، وخضوعها للتحليل، تأكد إيجابيته للفيروس.





تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وعزل الأسرة والمنازل المجاورة، ويجري التنسيق لتوفير المواد الغذائية للأسر المعزولة.