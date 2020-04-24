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ديني

مستحبات الصوم في شهر رمضان المبارك

الجمعة 24/أبريل/2020 - 12:26 ص
مستحبات الصوم في
مستحبات الصوم في شهر رمضان المبارك
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محمد شحتة
كشف الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار المصرية، عن مستحبات الصوم مع بداية شهر رمضان المبارك.

وقال أمين الفتوى، في فيديو له منشور على صفحة دار الإفتاء، إن التسحر لقول النبي "تسحروا فإن في السحور بركة" وكذلك تعجيل الفطر، لقول النبي "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر" وكذلك الدعاء عند الفطر وأثناء الصوم، فورد عن النبي أن ثلاثة لا ترد دعوتهم.

سنن يوم الجمعة
1. قراءة سورة الكهف في ليلته أو في نهاره، ومن قرأها أنار الله له ما بين الجمعتين.
2. قراءة سورة المنافقين أو الجمعة، أو الأعلى، أو الغاشية، أو ما تيسّر منهما أثناء الصلاة كما كان يفعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
3. قراءة كل من سورة الدخان، ويس في الليل، فمن فعل ذلك غفر الله له ذنبه.
4. الإكثار من الصلاة على النبي -عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم-.
5. التبكير في الخروج إلى صلاة الجمعة، فكلّما بكّر المسلم في الذهاب إلى المسجد يوم الجمعة بقصد أداء الصلاة، تضاعف أجره.
6. قراءة سورة الكافرون، وسورة الإخلاص في صلاة المغرب.
7. الاغتسال، وتقليم الأظافر، والتطيب، ولبس أفضل الثياب.
8. الإكثار من الدعاء، سواء بالأدعية المأثورة من القرآن والسنة، أو بأي دعاء آخر مع الإكثار من الحمد، والتهليل، والتسبيح والابتهال، وإجلال الله عزّ وجل، والصلاة على نبيه الكريم.
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