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فن

بعد تصدره جوجل .. أولى أخطاء مسلسل لعبة النسيان لـ دينا الشربيني

الجمعة 24/أبريل/2020 - 03:40 ص
دينا الشربيني
دينا الشربيني
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شروق ابراهيم
تصدر مسلسل لعبة النسيان للفنانة دينا الشربيني محرك بحث جوجل الشهير بعد ساعات من عرض الحلقة الأولى على منصة شاهد vip. 

وظهرت دينا الشربيني في اولى حلقات مسلسل " لعبة النسيان" وهي تحمل طفلا رضيعا بعد ولادته ضمن أحداث المسلسل، ولكن اللافت أن الطفل لم يبد حديث الولادة بل صاحب عمر يتعدى شهرا أو أكثر. 

مسلسل سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج هاني خليفة، وبطولة دينا الشربيني، أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، روزالين البيه، علي قاسم، رجاء الجداوي.

"لعبة النسيان" ينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

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