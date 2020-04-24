رغم كورونا .. زينة رمضان تنير الشوارع وتضفى بهجة وسعاده بالدقهلية

تزينت شوارع الدقهلية خاصة بالأحياء الشعبية والقرى بفانوس رمضان والأنوار احتفالا بشهر برمضان الكريم حيث علقت بالشوارع والمنازل والشرفات فى مشهد جميل يؤكد أن رمضان سيظل كما هو شهر مميز فى كل شيء وعظيم.





وأصر عدد من أطفال الأحياء الشعبية والقرى على تعليق الزينة تحت أعين أسرهم لرغبتهم فى التعايش بهذه البهجة والفرحة.





حيث قام أهالي كل شارع بتجمع مبلغ بسيط من كل منزل لشراء زينة رمضان وفانوس شفاف ملون أعطى للمكان شكلا جميلا.



