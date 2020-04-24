بالمزمار والطبل والتصفيق.. توديع الفريق الطبى المشرف على الحجر الصحي لمصابي كورونا بالمدينة الشبابية.. فيديو وصور

الجيش الأبيض المصرى من طاقم الأطباء والتمريض وأيضًا العاملين والفنين والإدريين أصبحوا حالة خاصة يحبها ويقدرها جموع الشعب لما يبذلوه من ملحمة وطنية فى تقديم الخدمة الطبية والعلاجية الكاملة لمصابى فيروس كورونا المستجد.





وتقديرًا لهذه الجهود جسدت عبارات الشكر والتقدير التى تم توجيهها للطاقم الطبى من الجيش الأبيض المشرف على الحجر الصحى بالمدينة الشبابية بأسوان والتى تم إستخدامها كمكان لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا، بجانب مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة حيث تم توديعهم بالفرحة والطبل والمزمار والتصفيق .





وقد غادر الطاقم الطبى الحجر الصحى بالمدينة الشبابية بعد الإطمئنان على سلامتهم والتأكد من سلبية الفحوصات التى تم عملها لهم قبل خروجهم، وتم إستبدالهم بفريق طبى آخر.





وقال الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن الطاقم الطبى الذى غادر العزل يبلغ نحو 12 فردًا ما بين أطباء وتمريض وصيدلى ومراقب صحى وفنى معمل وأشعة وعمال، بعد قضائهم مدة العزل منها يومين بالمدينة الشبابية والباقى فى دار الضيافة التابعة لجامعة أسوان والتى كانت تستخدم قبل المدينة الشبابية لعزل الحالات المستقرة التى ظهرت نتائجها إيجابية ولم تظهر عليها الأعراض المتأخرة لكورونا.





فيما أوضح الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير الطب الوقائى بأن أسوان سجلت أيضًا ولأول مرة سلامة 120 شخصًا من الطاقم الطبى الذى غادر مستشفى العزل بالصداقة الجديدة بعد قضائهم فترة العزل 14 يومًا، دون الإصابة بالعدوى من المصابين المحتجزين داخل العزل ويتم التعامل معهم.





وكانت مديرية الشئون الصحية بأسوان، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بأسوان خصصت المدينة الشبابية بمدينة أسوان كمكان "عزل" حيث تضم 300 سرير وذلك لإستقبال حالات الإصابة بمرض كورونا المستجد، بجانب مستشفى العزل الرئيسى بمنطقة الصداقة الجديدة شرق مدينة أسوان .





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