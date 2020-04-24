شاهد.. ماذا كان يدرس تلاميذ 4 ابتدائي عام 1919 في مصر ؟

حرص موقع صدى البلد على سرد تفاصيل من داخل كتاب الترجمة الذي كان مقررا على تلاميذ الصف الرابع الابتدائي في عام 1919 ، ذلك الكتاب الذي قام الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم باسترجاع صورته اليوم مع أول أيام شهر رمضان الكريم ، ليتحدث عن ذكريات التعليم في مصر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .





حيث كشفت الصور التي نشرها وزير التربية والتعليم اليوم عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، عن ملامح كتاب اسمه (كتاب الترجمة الابتدائية لتلاميذ المدارس المصرية ).، والذي شارك في تأليفه محمد توفيق البردعي ناظر مدرسة بني سويف الأميرية وقتها .





ظهر على غلاف هذا الكتاب جملة نصها : قررت وزارة المعارف العمومية تدريس هذا الجزء بمدارسها لتلاميذ السنة الرابعة الابتدائية ، مع الإشارة إلى أن هذه هي الطبعة السابعة التي تمت طباعتها بمطبعة المعارف بشارع الفجالة بمصر سنة 1919.





وداخل هذا الكتاب القديم ، يوجد تمرين لتدريب الطلاب على ترجمة كلمات مثل مصادقة الناس ، ونعم ، والمثابرة ، والفضيلة ، والشدائد والمفكر ، والتجارب والاستئثار.





كما طلبت احدى صفحات هذا الكتاب التاريخي ، أن يترجم تلاميذ 4 ابتدائي جمل مثل :