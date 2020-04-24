شاهد.. ماذا كان يدرس تلاميذ 4 ابتدائي عام 1919 في مصر ؟

حرص موقع صدى البلد على سرد تفاصيل من داخل كتاب الترجمة الذي كان مقررا على تلاميذ الصف الرابع الابتدائي في عام 1919 ، ذلك الكتاب الذي قام الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم باسترجاع صورته اليوم مع أول أيام شهر رمضان الكريم ، ليتحدث عن ذكريات التعليم في مصر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .
حيث كشفت الصور التي نشرها وزير التربية والتعليم اليوم عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، عن ملامح كتاب اسمه (كتاب الترجمة الابتدائية لتلاميذ المدارس المصرية ).، والذي شارك في تأليفه محمد توفيق البردعي ناظر مدرسة بني سويف الأميرية وقتها .
ظهر على غلاف هذا الكتاب جملة نصها : قررت وزارة المعارف العمومية تدريس هذا الجزء بمدارسها لتلاميذ السنة الرابعة الابتدائية ، مع الإشارة إلى أن هذه هي الطبعة السابعة التي تمت طباعتها بمطبعة المعارف بشارع الفجالة بمصر سنة 1919.
وداخل هذا الكتاب القديم ، يوجد تمرين لتدريب الطلاب على ترجمة كلمات مثل مصادقة الناس ، ونعم ، والمثابرة ، والفضيلة ، والشدائد والمفكر ، والتجارب والاستئثار.
كما طلبت احدى صفحات هذا الكتاب التاريخي ، أن يترجم تلاميذ 4 ابتدائي جمل مثل :
مصادقة الناس هي احدى نعم الحياة ... البر بالناس سدعوهم إلى محبتهم ايانا والاستئثار يولد الضغينة .. تدوم الفضيلة والرذيلة والحق والباطل والحسن والقبح والغم جنبا إلى جنب ما دام الانسان حيا في هذه الدنيا .. الصبر والمثابرة يتغلبان على الشدائد كليا .. الكسل والثراء والتبذير تساعد على انتشار الجهل والرذيلة .. الشخص المفكر يتعلم من التجارب أمورا كثيرة ذات فوائد جمة .. النظافة والرياضة والراحة لازمة لحفظ الجسم في صحة جيدة ... الذكاء والغباوة صفتان متناقضتان لا يجتمعان في شخص واحد أبدا.