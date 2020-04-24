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تعليم

في أول أيام رمضان 2020.. طارق شوقي يسترجع الذكريات ويحكي عن التعليم الابتدائي في 1919

الجمعة 24/أبريل/2020 - 09:11 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
ٌحرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، في أول يوم في شهر رمضان المعظم ، على تقديم نظرة تأملية في ماضي التعليم المصري و مقارنته بما وصلنا إليه الآن. 

حيث قال وزير التربية والتعليم : منذ أكثر من ١٠٠ سنة كانت أساسيات "الترجمة" تُدرّس في المرحلة الابتدائية في مصر !!

وعرض وزير التربية والتعليم صورة ، لغلاف كتاب الصف الرابع الابتدائي سنة ١٩١٩!!

واضاف وزير التربية والتعليم : اتذكر ان جدي، رحمه الله، كان يطالبني بقراءة كتب دار المعارف المصرية والمقامات الحريرية لبديع الزمان الهمزاني وسني لم يتعدي الثامنة!

وعبر وزير التربية والتعليم عن تعجبه من أن جيل هذه الأيام،  يشكون صعوبة كتابة بحث من ٣ ورقات ، قائلا لا أعتقد أنه سيكون بإمكانهم قراءة كتاب الصف الرابع الابتدائي الذي كان مقررا سنة 1919 وفهمه.

وختم وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : دعونا ننهض بالتعليم المصري ونستعيد أجيال العظماء وكل عام وحضراتكم بخير.
في أول أيام رمضان 2020.. طارق شوقي يسترجع الذكريات ويحكي عن التعليم الابتدائي في 1919
في أول أيام رمضان 2020.. طارق شوقي يسترجع الذكريات ويحكي عن التعليم الابتدائي في 1919
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