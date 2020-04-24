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رياضة

أجمل لحظات العمر.. وائل جمعة يحتفل بمرور 113 عاما على تأسيس النادي الأهلي

الجمعة 24/أبريل/2020 - 11:24 ص
وائل جمعه
وائل جمعه
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عبدالله هشام
احتفل وائل جمعة نجم النادي الأهلي السابق بمرور 113 عاما علي تأسيسه حيث يصادف اليوم 24 أبريل ذكرى تأسيس النادي على يد عمر بك لطفي .

وكتب الحساب الرسمي لـ وائل جمعة عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "عيد ميلاد سعيد يا أهلي وأجمل لحظات العمر".

وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا " هنأ الأهلي بمرور 113 سنة على تأسيس النادي قائلا: عيد ميلاد سعيد لقلعة الأمجاد والبطولات النادي الأهلي العريق تأسس في مثل اليوم عام 1907.

وأضاف: تمنياتنا بالمزيد من الألقاب ولجماهير الشياطين الحُمر بدوام الفخر بأساطير كروية أمتعتنا وحفرت مكانة القلعة الحمراء في تاريخ كرة القدم 113 سنة أهلي ١١٣سنة أهلي إنجازات.  

وتم تأسيس النادي الأهلي على يد عمر بك لطفي وأمين سامي باشا وطلعت حرب ومصطفى كامل  كنادي وطني للشباب يمارسون فيه الرياضة ويقضون أوقاتهم .

جدير بالذكر أن الأهلي تصدر ترتيب الأندية الأكثر حصولا علي البطولات برصيد 118 بطولة طبقا لتقرير نشرته صحيفة ميرور الإنجليزية متفوقا علي ريال مدريد وبرشلونة الإسباني .
أجمل لحظات العمر.. وائل جمعة يحتفل بمرور 113 عاما على تأسيس النادي الأهلي
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