الحضري: لا أخشى دخول النادي الأهلي .. وهذه حقيقة استخدامي أعمال السحر.. فيديو

أكد عصام الحضري حارس منتخب مصر الأسبق، أن فترة وجوده في النادي الأهلي هي سبب مجده، مشيرًا إلى أنه شعر بالندم على رحيله من القلعة الحمراء.





عصام الحضري رحل عن صفوف النادي الأهلي خلال عام 2008 لينضم إلى نادي سيون السويسري دون الحصول على إذن من إدارة القلعة الحمراء.





وقال الحضري في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "القاهرة والناس": "الأهلي خيره على كل اللاعبين والمدربين وكل رؤساء النادي".





وأكمل: "ندمت على رحيلي، ومجدي كله وعظمتي خلال فترة تواجدي مع الأهلي لمدة 14 سنة، وعندما رحلت لم أحقق النجاح الذي حققته مع القلعة الحمراء".





وأردف: "إذا أردت دخول النادي الأهلي في أي وقت سأدخل لا أخاف من أحد، وأنا عضو في النادي، وهناك من تحدث معي للذهاب، ولكني اتخذت قرارًا بداخلي بعدم الذهاب".





وتابع: "لم أترك النادي الأهلي من أجل الأموال، ولكن هنا أسباب كثيرة غير ذلك".





وعن استخدامه السحر والأعمال خلال مسيرته، أجاب: "جامايكا مجرد دعابة، ولا أؤمن بها، ولكني مؤمن بالعمل والاجتهاد والتعب".





واستطرد حارس منتخب مصر الأسبق: "أنا لاعب كرة أعمل بشكل محترف، وأتدرب بشكل جيد، وأقرأ القرآن والدعاء، وكل ما يُقال علي غير حقيقي".





وأتم: "(عمري ما عملت سحر)، سحري هو القرآن، أصلي وأدعو الله، وهو ما يعتبره البعض سحرًا".