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تعليم

جامعة أسيوط تتسلم أجهزة تنفس صناعي وأدوات وقائية تبرعا لمستشفى الراجحي

الجمعة 24/أبريل/2020 - 03:03 م
أجهزة تنفس صناعي
أجهزة تنفس صناعي وأدوات وقائية
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أكد الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة أسيوط على ضرورة تكاتف جهود كافة المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع من أجل توفير كافة سبل حماية صحة المصريين والحفاظ على صحتهم فى ظل الهجوم الشرس لفيروس كورونا المستجد وما يمثله من خطر على معظم شعوب العالم .


وفوض الدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى استلام تبرعات عينية لمستشفى الراجحى مقدمة من مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع أيديتا للتنمية الاجتماعية وذلك بحضور الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية ، والدكتور إيهاب فوزي مدير مستشفى الراجحى والأستاذ محمد فراج مدير مكتب مؤسسة مصر الخير في محافظة أسيوط .


وصرحت الدكتورة مها غانم أن تلك التبرعات العينة تأتى في أعقاب بدء تشغيل مستشفى الراجحى كمستشفى عزل لأبناء الجامعة من المصابين بفيروس كورونا المستجد واستقبالها أول حالة مرضية لممرضة بمستشفى أسيوط الجامعي مقدمة شكرها لفضيلة الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير ، و نفين محمد نجاتي مدير مؤسسة أيديتا للتنمية الاجتماعية ،مشيدةً كذلك بما تبذله إدارة الجامعة برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة والسادة النواب من جهد في إدارة تلك الأزمة ، موجهة تحية إجلال وتقدير لكافة الأطقم الطبية من أطباء وتمريض وعمال من يقفون على خط النار لمواجهة فيروس كوفيد 19 .


وصرح الدكتور حسن عبد اللطيف أن التبرعات المقدمة تشمل 2 جهاز تنفس صناعي وجارى تجهيز إرسال الجهاز الثالث إلى جانب مستلزمات وقائية تشمل ألف كرتونة قفازات طبية ، و500 كرتونة ماسك ، و350 فيس شليد ، و300 كرتونة كحول ، و500 جيل وذلك لدعم مستشفى الراجحى وذلك لدعم مستشفى الراجحى فى مهمتها الإنسانية والطبية كمستشفى عزل.

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