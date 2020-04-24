جامعة أسيوط تتسلم أجهزة تنفس صناعي وأدوات وقائية تبرعا لمستشفى الراجحي

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة أسيوط على ضرورة تكاتف جهود كافة المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع من أجل توفير كافة سبل حماية صحة المصريين والحفاظ على صحتهم فى ظل الهجوم الشرس لفيروس كورونا المستجد وما يمثله من خطر على معظم شعوب العالم .





وفوض الدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى استلام تبرعات عينية لمستشفى الراجحى مقدمة من مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع أيديتا للتنمية الاجتماعية وذلك بحضور الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية ، والدكتور إيهاب فوزي مدير مستشفى الراجحى والأستاذ محمد فراج مدير مكتب مؤسسة مصر الخير في محافظة أسيوط .



