خلو شوارع طور سيناء من المارة بسبب العاصفة الترابية

خلت شوارع طور سيناء عاصمة جنوب سيناء من المارة بسبب العاصفة الترابية ورياح الخماسين المحملة بالأتربة، وقد امتنع المواطنون من الخروج بسبب الرياح الشديدة المحملة بالأتربة.





وكانت تعرضت جنوب سيناء لعاصفة ترابية من رياح الخماسين محملة بالأتربة منذ صباح اليوم بداية من رأس سدر وحتي طابا.





وطالبت هيئة الأرصاد السائقين بتوخي الحذر اثناء القيادة، حيث تسببت العاصفة في تقليل مستوى الرؤية.





وقال يوسف محمد احمد مدير مركز عمليات جنوب سيناء، إن جميع الطرق مفتوحة ولم تغلق الطرق، مشيرا إلى أن العاصفة لم تحجب الرؤية وأوضح أنه تم إغلاق ميناء نويبع البحري بعد ارتفاع مستوي الموج من ٣ الي ٤ امتار ووصول سرعة الرياح ل٤٠ عقدة في الساعة.