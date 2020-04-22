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محافظات

زحام على ماكينات الصرف الآلي بطور سيناء في الأيام الأولى لصرف المرتبات

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 02:20 م
صدى البلد
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ايمن محمد
شهدت ماكينات الصرف الآلي للبنوك زحام في  الايام الاولي لصرف المرتبات للموظفي الحكومة.

وقد تكدس عشرات الموظفين  امام ماكينات الصرف الآلي وسط العاصمة طور سيناء  وخاصة بعد نزول المرتبات  لمديريات التربية والتعليم والمحافظة والصحة.

وطالب موظفي طور سيناء  بزيادة أعداد ماكينات الصرف الآلي وخاصة امام المديريات  التي بها اعداد كبيرة من الموظفين مثل مديرية التربية والتعليم  والصحة وديوان عام المحافظة.

وقال احمد جلال موظف بطور سيناء إنه لابد من التوعية من خطورة الزحام  ومحاولة تجنبه  وخاصة مع وجود وباء كورونا  واستخدام  والضغط علي استخدام ماكينات  الصرف الآلي.

وقام بنك مصر بعمل مظلة  للمواطنين امام مدخل البنك  لتجنبهم حرارة الشمس.

ورصدت كاميرة  موقع "صدي البلد الاخباري"، الزحام أمام ماكينات الصرف الآلي الموجودة امام البنوك ووقوف الموظفين طوابير لصرف المرتبات لشراء احتياجات  شهر رمضان.

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https://www.elbalad.news/4287105
زحام على ماكينات الصرف الآلي بطور سيناء في الأيام الأولى لصرف المرتبات
زحام على ماكينات الصرف الآلي بطور سيناء في الأيام الأولى لصرف المرتبات
زحام على ماكينات الصرف الآلي بطور سيناء في الأيام الأولى لصرف المرتبات
زحام على ماكينات الصرف الآلي بطور سيناء في الأيام الأولى لصرف المرتبات
زحام على ماكينات الصرف الآلي بطور سيناء في الأيام الأولى لصرف المرتبات
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