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حوادث

الداخلية تحبط 6 محاولات تهريب عبر منافذ الجمهورية المختلفة

السبت 25/أبريل/2020 - 01:00 ص
حملات امنية
حملات امنية
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط (6) قضايا تهريب (قطع غيار سيارات – أدوات صحية – ملابس – معدات رياضية) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فيها (1,037,299 مليون وسبعة وثلاثون ألفًا ومائتان وتسعة وتسعون جنيهًا).

وفى مجال الأمن العام تم ضبط (18) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح ، إنتهاء فترة التصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، مخالفات مسطح مائى)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (106) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (93) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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